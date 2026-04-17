İstanbul’da ilk çeyrekte 65 bin 371 adet konut satıldı. Böylece mega kent toplamdan %19 gibi yüksek bir pay aldı. Mart 2026’da ortalama metrekare satış fiyatının 62 bin 204 TL olduğu İstanbul, buna rağmen konut yatırımcısının ilk tercihi oldu. En çok rağbet gören 10 ilçe arasında en düşük fiyata sahip Esenyurt ve en pahalı Kadıköy de var… 7 ilçe Marmara Denizi’ne komşu… Kadıköy haricinde Boğaz ilçeleri ise listede yok!..

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ocak-mart döneminde konut satışları 349 bin 396 adet oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %-0,3 oranında daralmaya işaret etti.

Mega kent İstanbul, ilk çeyrekte 65 bin 371 adet satış rakamına ulaştı. Böylece İstanbul, toplam satışlardan %19 gibi yüksek bir pay aldı. Bir başka ifadeyle alınan her 5 konuttan neredeyse 1’i İstanbul’da el değiştirdi.

5 konuttan 1'i İstanbul'da satıldı! Dikkat çeken Esenyurt ve Kadıköy detayı

METREKARE FİYATI 62 BİN TL!

Türkiye nüfusunun yaklaşık 6’da 1’ini de barındıran mega kent, bu yönüyle pastadan aldığı büyük payı korumaya devam etti ve konut yatırımcısının en çok talep gösterdiği il oldu.

Mart 2026 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatının 62 bin 204 TL olduğu İstanbul’da konut satışlarına daha detaylı bakıldığında, en çok talep alan ve en az rağbet gösterilen ilçeler de belli oldu.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN 10 İLÇE

İlk çeyrekte mega kentte en çok konut satışının gerçekleştiği ilk 10 ilçe ve il genelinde toplam satışlardan aldıkları pay şöyle sıralandı:

-Esenyurt: 8 bin 422 adet (%12,88)

-Küçükçekmece: 3 bin 24 adet (%4,63)

-Pendik: 3 bin 15 adet (%4,61)

-Bahçelievler: 2 bin 802 adet (%4,29)

-Kadıköy: 2 bin 645 adet (%4,05)

-Beylikdüzü: 2 bin 571 adet (%3,93)

-Maltepe: 2 bin 516 adet (%3,85)

-Kartal: 2 bin 324 adet (%3,56)

-Ümraniye: 2 bin 138 adet (%3,27)

-Başakşehir: 2 bin 101 adet (%3,21)

UCUZ ESENYURT ZİRVEDE

İstanbul’da hem yeni konut arzı fazla olan hem de en ucuz ilçe olarak öne çıkan Esenyurt, ilk çeyrekte konut yatırımcısının en çok talep gösterdiği ilçe oldu. Esenyurt’ta geçen ay konut metrekare satış fiyatı, 29 bin 273 TL ile il ortalamasının oldukça altında kaldı.

Bu ilçeyi yine benzer şeklide yüksek arz ve fiyat avantajı sunan Küçükçekmece ve Pendik takip etti. Bu 3 ilçe toplamda, İstanbul’daki satışların %21’inin gerçekleştiği semtler olarak öne çıktı.

PAHALI KADIKÖY DE LİSTEDE

Mart 2026 verilerine göre metrekare satış fiyatının 158 bin 820 TL olduğu Kadıköy de “pahalı” bedeline rağmen “en çok konut satışı yapılan ilçeler” arasında beşinci sırada yer aldı.

Buna karşılık diğer pahalı ilçeler olan Beşiktaş ilk çeyrekte 645 adet, Bakırköy bin 152 adet ve Sarıyer de 636 adet satışla “en az rağbet gören ilçeler” arasında kaldı.

MARMARA SAHİLLERİ GÖZDE

Rakamlara bakıldığında;

-En çok satışın gerçekleştiği 10 ilçenin 7’sinin, Marmara Denizi ile kıyısının olduğu görüldü.

-Yine bu ilçelerin 5’i Anadolu ve 5’i de Avrupa yakasında yer aldı.

-Kadıköy haricinde İstanbul Boğazında ya da Boğaz’a yakın herhangi bir ilçe “ilk 10” listesinde yer almadı.

