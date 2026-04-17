Bu iş için İtalya'dan Türkiye'ye geldi! Kilosunu 18.500 TL'den Avrupa'ya ihraç ediyor
İtalya'dan memleketi Edirne'ye gelen Tuncay Croatto isimli vatandaş, eğitimli köpeklerle başladığı trüf mantarı toplayıcılığını daha da ileri götürdü. Trüf mantarını Türkiye'nin farklı illerinden temin ederek ihraç etmeye başlayan Croatto, mantarların kilosunu 350 euroya (18.500 TL) varan fiyatla yurt dışına gönderiyor. Croatto, yılda yaklaşık 1 ton ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.
Edirne'de yaşayan Tuncay Croatto, eğitimli köpekle başladığı trüf mantarı toplayıcılığını zamanla geliştirerek ihracata dönüştürdü.
İtalyan baba ve Türk annenin çocuğu olarak 1996 yılında İtalya'da dünyaya gelen Croatto, çocukluk yıllarında babası sayesinde trüf mantarıyla tanıştı. İtalya'da çalıştığı dönemde Türkiye'deki potansiyeli fark eden Croatto, 5 yıl önce memleketi Edirne'ye gelerek trüf mantarı toplayıcılığına başladı.
TOPLAYICILIKTAN İHRACATA GEÇTİ
İtalya'daki deneyimli kişilerden destek alan Croatto, eğitimli köpeklerle Keşan, Uzunköprü ve Edirne çevresinde trüf mantarı aradı.
Bir süre toplayıcılık yaptıktan sonra İtalya’daki bağlantılarını değerlendiren Croatto, Türkiye’nin farklı şehirlerinden temin ettiği mantarları ihraç etmeye başladı.
KİLOGRAMI 50 İLE 150 EURO ARASINDA DEĞİŞİYOR
Croatto, trüf mantarının doğada zor bulunması nedeniyle değerli olduğunu söyledi. Fiyatların sezon içinde değişkenlik gösterdiğini belirten Croatto, "Sezon başında ürün az olduğu için fiyatlar yüksek oluyor. Kilogram başına yaklaşık 150 eurodan başlıyor, sezon ilerledikçe 50 euroya kadar düşebiliyor." dedi.
SİYAH TÜRÜFÜN KİLOSU 350 EUROYA KADAR ÇIKIYOR
Türkiye'de beyazımsı ve siyah trüf türlerinin yaygın olduğunu ifade eden Croatto, beyazımsı trüfün mart-nisan aylarında, siyah trüfün ise yazlık ve kışlık türleriyle farklı dönemlerde toplandığını anlattı.
Kışlık siyah trüfün özellikle yüksek rakımlı bölgelerde eylül-ekim aylarında çıktığını aktaran Croatto, "Bu türün kilogram fiyatı 350 euroya kadar ulaşabiliyor." diye konuştu.
YILDA 1 TON İHRACAT YAPIYOR
Türkiye'nin birçok bölgesinden ürün tedarik ettiğini dile getiren Croatto, Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kırklareli, Keşan, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Denizli'nin Çivril ilçesi ve Uşak'tan mantar temin ettiklerini söyledi.
Croatto, siyah trüfün yüksek rakım ihtiyacı nedeniyle Çorum, Bayburt ve Erzurum'un Aşkale ilçesi gibi bölgelerde de görüldüğünü kaydetti.
Trüf mantarının yüksek pH değerine sahip toprakları ve güneş alan seyrek meşe ormanlarını sevdiğini vurgulayan Croatto, yılda yaklaşık 1 ton ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.
İklim değişikliğinin üretimi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Croatto, İtalya başta olmak üzere bazı ülkelerde trüf mantarı yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların arttığını sözlerine ekledi.