OVP'ye göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin ocak zammı

Türkiye ekonomisinin 2026 ve 2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklandı. OVP'de yıl sonu enflasyon hedefleri de yer aldı.

YIL SONU ENFLASYON HEDEFLERİ

OVP'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024'te yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a, 2028 yılında ise yüzde 8 seviyelerinde gerileyerek, program dönemi sonunda tek haneli seviyelere inmesini kalıcı olarak hedeflemekteyiz. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak fiyat istikrarını tesis etme yönündeki kararlılığımızdan hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir." dedi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK İPUCU

OVP'de 2025 sonu enflasyon hedefi yüzde 28,5 oldu. Bu oran memur ve emeklinin ocak zammı için kritik bir ipucu verdi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise 2026'nın ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zam ve enflasyon farkına göre zam alacak.

OVP'YE GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

2025 sonu enflasyonunun yüzde 28,5 olarak gelirse, 2025'in ikinci yarısına ilişkin enflasyon yüzde 10.14 olacak. Yüzde 28,5'lik yıl sonu enflasyon hedefine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 10.14, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 16,43 olacak.