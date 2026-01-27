Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli bireyler için 2026 yılında uygulanacak devlet destekleri netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle bireysel ve grup eğitimleri için ödenecek aylık tutarlar yeniden belirlendi.

Özel eğitime gereksinim duyan engelli bireylerin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alacakları destek eğitiminin devlet tarafından karşılanacak tutarları 2026 yılı için güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayandırılarak hazırlanan düzenleme kapsamında; sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 20 oranında engelli olduğu tespit edilen bireyler ile 18 yaş altı çocuklar için “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu” bulunan ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca destek eğitim alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Yeni düzenlemeye göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimi için bütçeden karşılanacak aylık tutar, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitimde 7 bin 748 lira, grup eğitiminde ise 2 bin 168 lira olarak belirlendi. Bu tutarların üzerindeki bedelin ise veliler veya ilgililer tarafından ödeneceği bildirildi.

Tebliğde ayrıca, gerçeğe aykırı beyanlarla haksız ödeme alınması durumunda, yapılan ödemelerin iki katı ve yasal faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edileceği hüküm altına alındı. Bu tür usulsüzlüklerin özel eğitim kurumları tarafından tekrarlanması halinde ise kurum açma izinlerinin iptal edileceği vurgulandı.

Söz konusu tebliğin 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiği, uygulamanın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

