Özel sigorta hâlâ emekliyor! Sağlığın yüzde 80'i devlette, özelin payı sadece yüzde 3

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu “Sağlıkta finansman yükü yüzde 80’le devlette. Kalan bölümün yüzde 17’sini vatandaş, sadece yüzde 3’ünü sigorta sektörü karşılıyor. Özel Sağlık Sigortasına teşvik modelleri getirilmesi hâlinde kamunun yükü hafifleyecek, bireyler sağlık sisteminden daha fazla faydalanabilecektir” dedi...

ÖNDER ÇELİK ATİNA - Türkiye’nin toplam Gayri Safi Yurt içi Hasılasının (GSYH) yüzde 5’ini sağlık harcamaları oluşturuyor. Sağlık harcamalarına ayrılan bu yüzde 5’lik payın yüzde 80’i kamu, yüzde 17’si vatandaş tarafından karşılanırken, yüzde 3’ünün finansmanı ise sigorta sektörü tarafından sağlanıyor. Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu “Tahminî 85 milyon olan nüfusun yaklaşık yüzde 9’unun, yani 8 milyonunun özel sağlık sigortası bulunuyor. GSYH içindeki sağlık harcamalarının yüzde 7’sinin sigorta primlerine denk geldiği söylenebilir. Sağlık branşında 2,8 milyon ‘Özel Sağlık Sigortalı, 5,2 milyon da tamamlayıcı sağlık sigortalı yer alıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) tarafında giderek artan bir talep var ancak özel sağlık sigortasında (ÖSS) yıllardır belirgin bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz” dedi. Hastanelerle sigortacıların bir arada olduğu ‘kazan-kazan’ bir model olmadığı sürece sağlık maliyetlerinin hızla artabileceğini söyleyen Buldu “Sektör sağlıkta kâr etmiyor” ifadesini kullandı.

5 MİLYAR LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

Sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştıklarını, pazar paylarını önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 7’den yüzde 10’a çıkarmayı başardıklarını anlatan Tuba Buldu “Yılın ilk 5 ayında sigortalılarımıza 5,04 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirdik. Uzaktan sağlık hizmetleri ile teminatlarımızı çeşitlendirdik. Bunun yanında müşterilerimize sadakatin en büyük unsuru olan ‘Ömür Boyu Yenileme Garantisini’ daha iyi ve ulaşılabilir şartlarda sunacağız. ÖSS’nin özendirilmesi için farklı teşvik modelleri değerlendirilebilir. Bu, hem sağlık sisteminin kamu maliyesi üzerindeki yükünü hafifletecek hem de bireylerin sağlık sisteminden daha fazla faydalanmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

HASAR ÖDEMESİ YÜZDE 48,8 ARTTI

Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, yılın ilk çeyreğinde ödenen toplam hasar tazminat tutarının 10,28 milyar TL olduğunu ifade ederek, bunun geçen yıla göre yüzde 48,8 artış gösterdiğini söyledi. Çınar’ın verdiği bilgiye göre, yangın ve doğal afetlere 1,52 milyar lira, kara araçları sorumluluk branşında 3,91 milyar lira, Kara araçları için 1,65 milyar lira, genel zararlar için 724, milyon lira, hastalık-sağlık için 2,02 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. Tarım sigortalarında da iyi olduklarına işaret eden Çınar “Bu yıl yaşadığımız zirai don hadisesinde büyük bir finansal yük oluştu. Ama iyi bir risk yönetimiyle bu dönemi hedeflerden sapmadan atlatabildik. Kişiye özel fiyatlama yapıyoruz. Kasko fiyatlarını bu şekilde yönetiyoruz. Kaskoda müşteri sayısı geçen yıla oranla yüzde 30 civarında arttı” dedi. İran-İsrail savaşının sigorta sektörüne etkisini değerlendiren Çınar, nakliyat ve gemi geçişlerinin izlenmesi gerektiğini, nakliyat ve kurumsal poliçe tarafında risklerin oluşabileceğini söyledi.

YAPAY ZEKA İLE 300 MİLYON TL'LİK SAHTEKARLIĞI ÖNLEDİ

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç da “Sigortacılıkta bir ilke imza atarak; üretken yapay zekâ destekli chatbot’umuz Bilge’yi kullanıma sunduk. Bilge 8 Ekim 2024’teki lansmanından bu yana 3,5 milyondan fazla sorguyu ele aldı. Yapay zekâyı ve veri analitiğini segmentasyon, kişiselleştirilmiş deneyim, tutundurma, emeklilik birikim artırma, sahtecilik önleme, sağlık, hasar operasyonu gibi süreçlerde de uçtan uca kullanıyoruz. Provizyon sürelerimizin yüzde 87’sini 5 saniye içinde, yüzde 13’ünü ise 5 dakikanın altına getirebildik. Mobilden yüklenen faturaları 3 gün içinde ödüyoruz” dedi. Çiğdem Kılıç, yapay zekâ destekli sahtecilik tespit projesinin canlıya alınmasıyla oto ve oto dışı (yangın) branşlarda sağlanan finansal faydanın 300 milyon TL’yi geçtiğini kaydetti.