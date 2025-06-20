En çok don zararı üzümde: Sigortalılık teşvik edilmeli!

Nisan ayında yaşanan zirai don olayını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, tarım sigortalarına ilişkin yetkilileri dinledi

ESMA ALTIN ANKARA - Komisyona sunum yapan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, 74 milyar lira teminat bulunduğunu, 7 milyar lira prim alındığını kaydetti. 114 bine yakın poliçede hasar bildirimi olduğunu söyleyen Sezgin “184 bin poliçenin yüzde 62’sine hasar isabet etti. 114 bine yakın poliçede hasarımız var. Burada etkilenen çiftçi sayımız 90 bine yakın. Bunlar TARSİM poliçesi yaptırmış olanlar. 7 milyar primin yıl sonunda 40 milyar lirayı bulmasını bekliyoruz” dedi. Gerçekleşen don hasarının 21,6 milyar lira olduğunu hatırlatan Sezgin, ödenen tutarın 1,5 milyar liraya ulaştığını söyledi. Meyvelerde don riskinde yüzde 67 prim desteği verildiğini belirten Sezgin, don felaketinden en çok etkilenen ürünlerin başında yüzde 52 oranıyla üzüm geldiği, üzümün en çok Manisa bölgesinde ağırlıkta olduğu, bu bölgede ise sigortalılık oranının yüzde 54 seviyesinde bulunduğu bilgisini verdi. Sezgin, devletin prim desteği oranını artırmasını değerlendirdiklerini de dile getirdi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü de hasarların yüzde 100 ödendiği belirtirken, iklim değişikliği sebebiyle bu tür felaketlerin devam edebileceğine dikkat çekti. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Atilla Oksay ise, sigorta bilincinin artırılmasının önemine işaret etti.