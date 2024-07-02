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Haberler > Ekonomi > Özhaseki, istifa öncesi son verileri paylaştı: 6 milyon bağımsız bölüm risk altında

Özhaseki, istifa öncesi son verileri paylaştı: 6 milyon bağımsız bölüm risk altında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özhaseki, istifa öncesi son verileri paylaştı: 6 milyon bağımsız bölüm risk altında

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 31 milyon konut, 5 milyon ticari alan olmak üzere 36 milyon bağımsız bölüm olduğunu ifade eden eski Bakan, “2 milyon bağımsız bölüm acilen yıkılmalı” dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Sağlık problemlerini gerekçe göstererek dün akşam saatlerinde istifa eden eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevini bırakmadan önce riskli binalar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

621 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE

Türkiye genelinde 36 milyon bağımsız bölüm bulunduğunu bunun 6 milyonunun risk altında olduğunu söyleyen eski Bakan şu bilgilere yer verdi: Türkiye genelinde 31 milyon konut, 5 milyon ticari alan olmak üzere 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları dâhilinde ülke genelinde 6 milyon bağımsız bölüm risk altında. 2 milyonu ise acilen yıkılması gerekiyor. 2012 yılından bugüne kadar 2 milyon 285 bin dönüşüm tamamlandı. 621 bin  bağımsız bölümün ise dönüşüm süreci devam ediyor.

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İstanbul’da yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. 600 bin bağımsız bölümün ise acilen dönüşmesi gerekiyor. 2012 yılından günümüze dönüşüm projeleriyle 880 bin 776 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 207 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor. 12 yılda 131 milyar TL değerinde İstanbul’a yatırım gerçekleştirildi. İstanbul’un 39 ilçesinde “Yarısı Bizden Kampanyası” doğrultusunda yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm, dönüşüm çalışmaları kapsamına alındı. Ayrıca iki ayda 14 bin 985 bağımsız bölümün yıkım ve temel atmaları da gerçekleştirildi. Toplamda 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başlatıldı.

Özhaseki, istifa öncesi son verileri paylaştı: 6 milyon bağımsız bölüm risk altında - 1. Resim

DEPREM KONUTUNDA YIL SONU HEDEFİ 200 BİN

Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında da şunları söyledi: Kahramanmaraş’ta 17 bin 592, Adıyaman’da 8.216, Elâzığ’da 3.093, Adana’da 2.316, Osmaniye’de 3.572, Malatya’da 7.881, Hatay’da 10 bin 889, Kilis’te 1.494, Şanlıurfa’da 2.446, Diyarbakır’da 4.415 ve Gaziantep’te 14 bin 710 olmak üzere 77 bin konut teslim edildi. Sene sonuna kadar ise 200 bin konutun teslim edilmesi bekleniyor. Deprem bölgesine altyapı çalışmaları hibe miktarları doğrultusunda toplam 64 milyar TL aktarıldı. Projelerin büyük çoğunluğu tamamlanırken, mayıs ayı itibarıyla da ihale sürecine başlandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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