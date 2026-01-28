Brent petrolün varil fiyatı 66,85 dolarla 30 Eylül’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Washington yönetiminin dev uçak gemisini Orta Doğu’ya yönlendirmesi İran’a operasyon endişelerini artırırken; ABD’de ağır kış şartlarının petrol üretimini de etkilemesi ve dolar endeksindeki zayıflık, petrolü yukarı taşıyor. İç piyasada da “benzin ve motorine yeni zam var mı” soruları artmaya başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metaller gibi enerji emtialarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %2,87 primle 66,75 dolardan kapanış yaptı. Brent fiyatı bugün de ilk işlemlerde 66,85 doları test etti. Böylece fiyatlarda 30 Eylül 2025 tarihinden bu yana en yüksek seviye görüldü.

ŞİDDETLİ KIŞ ŞARTLARI

Petrol fiyatlarını son 4 ayın en yüksek seviyelerine taşıyan gelişmelere bakıldığında, ABD’de şiddetli kış şartları öne çıkıyor. Ülkede etkili olan kar ve fırtına sebebiyle son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken; günlük petrol üretiminin de 2 milyon varile kadar kayıplarla karşı karşıya olduğu tahminleri yapılıyor. Arzdaki bu daralmanın etkisiyle petrol fiyatları ivmeleniyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Piyasalarda jeopolitik riskler de takip ediliyor. ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini Orta Doğu’ya yönlendirmesi, muhtemel bir İran operasyonu endişelerini yükselterek petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. İran hem önemli bir üretici ülke olarak hem de küresel petrol sevkiyatının ciddi miktarının gerçekleştiği Hürmüz Boğazının kontrolünü sağlayarak, petrol arzı için kritik konumda bulunuyor.

ZAYIF DOLAR ETKİSİ

Öte yandan dolar endeksinde (DXY) son günlerde yaşanan düşüşler de ABD para birimi ile fiyatlanan petrolde yükselişe sebep oluyor. DXY dün 95,5 sınırına kadar gerilemiş ve bu düşüş son 4 yılın en dip seviyelerine işaret etmişti. Bugünkü işlemlerde de dolar endeksi 96’ya yakın zayıf görünümünü sürdürüyor.

Petrol 4 ayın zirvesinde! Akaryakıt fiyatına zam var mı?

DİKKATLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

Petrol fiyatlarında yaşanan son hareketlilikle birlikte iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. “Benzin ve motorine zam var mı” soruları artarken, henüz resmi bir açıklama gelmedi.

28 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatları:

-İstanbul Avrupa: 55,23 TL

-İstanbul Anadolu: 55,08 TL

-Ankara: 56,15 TL

-İzmir: 56,44 TL

28 Ocak 2026 itibarıyla motorin (mazot) fiyatları:

-İstanbul Avrupa: 57,37 TL

-İstanbul Anadolu: 57,25 TL

-Ankara: 58,49 TL

-İzmir: 58,77 TL



Haberle İlgili Daha Fazlası