Orta Doğu’daki savaşta dün petrol tesisleri hedef alınınca bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de fiyatlar arttı.

Önce Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, şimdi de İsrail’in İran’daki, İran’ın Katar’daki enerji tesislerini vurmasıyla yükselen Brent petrol ve artan dolar kuru, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Petrol 114 doları aşınca akaryakıta yüksek oranlı zam kararı alındı.

Tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için getirilen eşelmobil sistemiyle zamların yüzde 25’i pompaya yansıtılıyor, yüzde 75’i ise ÖTV’den karşılanıyor. Ancak motorinde ÖTV’den indirim alanı doldu ve büyük zam kaçınılmaz oldu.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litresi 5 lira 73 kuruş zamlanacak. Zammın 58 kuruşu eşelmobil sistemden karşılanırken, pompaya yansıyacak tutar 5 lira 15 kuruş olacak. Zamla birlikte motorin litre fiyatı İstanbul’da 71,09 lira, Ankara’da 72,21 lira, İzmir’de 72,49 lira seviyesine yükselecek.



