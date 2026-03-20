Orta Doğu’daki savaşta dün petrol tesisleri hedef alınınca bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de fiyatlar arttı. Motorine 5 lira 15 kuruş zam yapılırken, İstanbul'da litresi 71 lirayı aştı.

Önce Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, şimdi de İsrail’in İran’daki, İran’ın Katar’daki enerji tesislerini vurmasıyla yükselen Brent petrol ve artan dolar kuru, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Petrol 114 doları aşınca akaryakıta yüksek oranlı zam kararı alındı.

MOTORİNDE ÖTV İNDİRİM ALANI DOLDU

Tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için getirilen eşelmobil sistemiyle zamların yüzde 25’i pompaya yansıtılıyor, yüzde 75’i ise ÖTV’den karşılanıyor. Ancak motorinde ÖTV’den indirim alanı doldu ve büyük zam kaçınılmaz oldu.

TARİHİ ZAM

Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin ardından motorinin litresi 5 lira 73 kuruş zamlandı. Zammın 58 kuruşu eşelmobil sistemden karşılanırken, pompaya tutar 5 lira 15 kuruş yansıdı. Zamla birlikte motorin litre fiyatı İstanbul’da 71,09 lira, Ankara’da 72,21 lira, İzmir’de 72,49 lira seviyesine yükseldi.

