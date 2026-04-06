Petrol, ABD Başkanı Trump’ın İran ile savaşta salı gününe işaret etmesinin ardından yeni haftaya gergin başladı. Brent petrol TSİ 06:00 itibarıyla 110,00 dolardan fiyatlanırken, ABD ham petrolü aynı saatlerde 111,80 dolardan işlem görüyor. ABD petrolü, pandemi sonrası ilk defa Brent fiyatını geçerken; uzmanlar, piyasada “güvenli tedarik” faktörünün önemli olduğunu ve Hürmüz’den bağımsız ABD petrolünün bu sebeple yükseldiğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar, jeopolitik risklerin odak noktasında olduğu bir haftaya daha başladı. Orta Doğu’daki savaşta altıncı haftaya girilirken, ABD Başkanı Trump’ın son mesajlarında salı gününe işaret etmesi, emtia piyasalarında tansiyonu yükseltti.

Geçen hafta 100 doların altını test etmesine rağmen yeniden yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı, %2,78 primle 109,23 dolardan kapanış yapmıştı. Petrolde yeni hafta da 110 dolara yakın seviyelerden başladı.

ABD PETROLÜ DAHA PAHALI!

Bu arada geçen hafta ABD ham petrol (WTI) fiyatında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. WTI fiyatı %13,30 primle 112,05 dolardan kapanış yaptı. WTI’de ise yeni hafta 111,80 dolardan başlıyor.

WTI fiyatı, tarihsel süreçte Brent fiyatından daha ucuz olmasıyla biliniyordu. Ancak son durumda piyasada nadir görülen bir gelişme yaşanmış oldu. ABD petrol fiyatı, Brent fiyatının üzerine çıkmaya başladı.

PANDEMİ SONRASI BİR İLK

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör; WTI-Brent makasının tersine dönmesinin piyasalarda çok rastlanan bir durum olmadığını belirterek “En son 2020'deki pandemi çöküşünde ve 2011'deki ABD boru hattı darboğazlarında benzer tablo yaşanmıştı. Şu an herkes siyasi sinyallere odaklansa da petrolde aslında çok daha yapısal bir fiyatlama var: Teslimat riski” diye konuştu.

ARTIK ‘GÜVENLİ ERİŞİM’ KRİTİK

Brent petrolün ağırlıklı olarak deniz yoluyla taşındığını ve Hürmüz Boğazı gibi rotalara bağımlı olduğunu belirten Gözgör, “Artan jeopolitik gerilimlerle birlikte mesele ‘yeterince petrol var mı?’ sorusundan çıktı. ‘O petrol alıcıya zamanında ve güvenle ulaşabilecek mi?’ sorusuna dönüştü” değerlendirmesini yaptı ve bu fiyatlamanın kalıcı olması halinde, petrolün artık coğrafyaya göre değil ‘erişim güvenliği’ üzerinden fiyatlanmaya başlayacağını söyledi.

WTI, HÜRMÜZ’DEN İZOLE

WTI petrolünün ABD içinde üretilip depolandığını hatırlatan Gözgör, “Bu sebeple anlık şoklardan çok daha izole bir yapıya sahip. Piyasa da şu an ‘daha ucuz’ olanı değil, ‘kesin teslim edilecek’ olanı fiyatlıyor” ifadelerini kullandı ve ABD petrolünün “güvenli tedarik” adresi olduğu için “daha pahalı olmaya başladığı” tespitinde bulundu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, 26 Mart’ta, enerji ve alt yapı tesislerine yönelik saldırılara 10 gün ara verildiğini açıklamıştı. Söz konusu süre bugün sona eriyor. Geçen hafta çarşamba günü İran ile savaşın iki-üç hafta daha süreceğini tahmin ettiğini belirten Trump, sona yaklaştıklarını da söylemişti.

Trump, hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 7 Nisan Salı gününe işaret ederek, Hürmüz açılmazsa “İran’ın cehennemi yaşayacağı” tehdidinde bulunmuştu.

