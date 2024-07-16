Premium alışverişle 10 milyar lira cepte kaldı! Hepsiburada Premıum, iki yılda 2,6 milyon kullanıcıya ulaştı

Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium iki yılda 2,6 milyon kullanıcıya toplam 9,9 milyar TL değerinde fayda sağladı.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Hepsiburada Premium üyeleri, iki yıl içinde üyelere yapılan özel kampanya ve indirimlerle 6 milyar TL fayda elde ederken, alışverişleriyle toplamda 649 milyon TL Hepsipara kazandı. 38 milyon siparişte ücretsiz kargodan yararlanan Premium’luların cebinde 1,3 milyar TL kalırken BluTV üyeliğiyle kullanıcılar toplamda 100 milyon saat BluTV içeriğine erişti, Petrol Ofisi’nden 113,9 milyon puan kazandı.

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, Premium’un sağladığı faydaların müşteriler tarafından kısa sürede kabul gördüğünü belirterek “Hepsiburada Premium, e-Ticaret üyelik bazlı sadakat programı. Bu programla Premium’lulara iki yılda 9,9 milyar TL’lik fayda sağlayarak müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini bir üst seviyeye taşıma hedefimizi gerçekleştirdik. Hepsiburada Premium, ayda ortalama 4 online sipariş veren kullanıcılarına ayda 835 TL, yılda 10.020 TL kazandırdı. Premium’lular, 4 kargo hizmetinden 180 TL değerinde tasarruf sağlarken, kapında iade ve randevulu teslimat hizmeti için de 50 TL’lik bir indirim elde ediyor. 100 TL değerinde geri kazanma fırsatından faydalanan üyeler, 179,90 TL değerinde hediye BluTV üyeliğine sahip oluyor. Birer defa burger indirimi, kahve indirimi, %35 indirimli araç kiralama, %50 indirimli mobilya montajı, öncelikli çağrı merkezi kullanımı ve Premium özel kampanyalarından iki kere deterjan satın alan üyeler toplamda 835 TL kazanç elde etmiş oluyor. Özellikle, yüz milyonlarca Hepsipara kazandırarak alışverişlerde ek indirimler sağlamak, kullanıcılarımızın bütçelerine doğrudan katkı sağladı” dedi.

2. YILA ÖZEL İNDİRİMLER

Hepsiburada Premium, 2. yılını 16-22 Temmuz’da gerçekleşecek Büyük Premium İndirimleri ile kutluyor. Kampanya kapsamında seçili ürünlerde en iyi fiyat garantisi verilirken, Hepsiburada Premium Worldcard sahiplerine yüzde 8 olarak uygulanan indirim tutarı ise yüzde 10 olarak uygulanacak.