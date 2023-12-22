Ral Yatırım Holding, GYO kurup 2024’te halka arzını planlıyor

22 Aralık 2023 04:08 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 04:08

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir, yılın dokuz ayında satış hasılatlarının yüzde 335 artarak 1 milyar 24 milyon TL’ye çıktığını belirterek “Net kârımızı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 206 artırarak 286 milyon TL’ye çıkardık” dedi.

Yenilenebilir enerji alanında güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Kandemir “Viranşehir 4 ve 9 projelerimiz için olumlu karar çıktı. Santralimizi Haziran 2024’te devreye almayı hedefliyoruz. Bununla beraber Manisa Efkaftepe’de, Afyonkarahisar İscehisar’daki RES projelerimiz için de ön lisansımızı aldık. Afyonkarahisar ve Diyarbakır’da hayata geçirmeyi planladığımız GES ve RES projelerimiz için ön lisans işlemleri devam ediyor. Projelerimizin toplam yatırım değeri ise 250 milyon dolar değerinde” diye konuştu.

900 MİLYON TL LAYNAK OLUŞTURACAĞIZ

Şimdiye kadar 5,3 milyar TL değerinde 3.756 adet konut tamamladıklarını ifade eden Kandemir “Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz proje için ruhsat çalışmaları devam ediyor. Ruhsat alıp 2024’te projemizin inşaatına başlamayı hedefliyoruz. Hatay’daki New Tower projemizde de inşaat çalışmalarımız hızla sürüyor. 2024’te projemizi tamamlayıp teslimlerini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Projemizden şirketimize 900 milyon TL civarında kaynak oluşturacağız. Bu kaynağı yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanacağız. Tüm bunların yanı sıra Ral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (GYO) kuruluşunu gerçekleştirip 2024 yılı içinde halka arzını gerçekleştirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Hatay ve Ankara’dan sonra İstanbul’da da kendi projelerini yapmak istediklerini, butik projelere baktıklarını anlatan Kandemir, GYO halka arzı sonrası hem kârlılıkta hem de temmettü dağıtımında öne çıkacaklarını kaydetti. Kandemir, Ankara Yenimahalle’deki Girne Kolejinde anaokulundan liseye eğitim ve öğretim sunduklarını, eğitim alanında uzun vadede vakıf üniversitesine dönüşüm hedefleri olduklarını belirtti.