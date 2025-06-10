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Sağlık çalışanları ücretlerin artırılmasını istiyor! Sağlık-Sen toplu sözleşme öncesi sahaya indi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık çalışanları ücretlerin artırılmasını istiyor! Sağlık-Sen toplu sözleşme öncesi sahaya indi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ağustos ayında başlayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi sahaya inen Sağlık-Sen 81 ilde ziyaretlerin ardından taleplerini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada nöbet ve mesai ücretleri ile taban ve ek ödeme ücretlerinin artırılması talep edilirken, izin ve tayin haklarında da iyileştirilme istendi. Sağlık-Sen taleplerini şöyle sıraladı:

  • Sağlık meslek mensuplarının nöbet ücretlerinin hesaplanmasında dikkate alınan gösterge rakamlarının %100 oranında artırılması,
  • Ek ödeme tavan oranlarının artırılması,
  • Taban ödeme oranlarının artırılması,
  • Teşvik ek ödemelerin artırılması,
  • Gece çalışan sağlık meslek mensupların mesai ve nöbet ücretlerine ilave ödeme yapılması,
  • Sabit ek ödemeleri artırılması,
  • Senelik izin sürelerinin tamamı ile mazeret izinlerinde ek ödeme kesintisi yapılmaması,
  • Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan çalışanların mevcut giyim yardımlarına ilave olarak özel görev kıyafeti verilmesi,
  • Büyükşehirlerde görev yapanların özel hizmet tazminatları artırılması,
  • Dinî ve resmî bayram sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde çalışanların sorunlarının çözülmesi,
  • 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapanların teşvik ek ödemelerinin artırılması,
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal hizmet tazminatının artırılması ve kapsamının genişletilmesi,
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nöbet görevinde bulunanlara verilen ek ders ücretinin artırılması,
  • Üniversite hastanelerinde görevli sağlık personeline tayin hakkı verilmesi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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