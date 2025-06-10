Sağlık çalışanları ücretlerin artırılmasını istiyor! Sağlık-Sen toplu sözleşme öncesi sahaya indi

Ağustos ayında başlayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi sahaya inen Sağlık-Sen 81 ilde ziyaretlerin ardından taleplerini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada nöbet ve mesai ücretleri ile taban ve ek ödeme ücretlerinin artırılması talep edilirken, izin ve tayin haklarında da iyileştirilme istendi. Sağlık-Sen taleplerini şöyle sıraladı: