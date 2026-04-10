Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 2,2, aylık yüzde 2,6 arttı. Böylece sanayi üretimi aylık bazda Mayıs 2025'ten beri en yüksek artışı gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

SON 9 AYIN EN YÜKSEK ARTIŞI

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,6 arttı. Böylece aylık bazda Mayıs 2025'ten beri en yüksek artış gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,6 azaldı.

