Küresel piyasalarda gözler altına çevrilirken, Muhammet Bayram jeopolitik risklerin ve enerji krizinin altını desteklediğini söyledi. Bayram, mevcut seviyelerin güçlü bir alım fırsatı sunduğuna dikkat çekti. Uzman isim, "Brent petrolün her bir yükselişinde enflasyon hesabımızı değiştirmek zorundayız, bu da otomatik bir şekilde güvenli limanı olan altının fiyatını artıracak" dedi.

Piyasalarda altının yönü tartışılırken, Ekonomist Muhammet Bayram’dan dikkat çeken analiz geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Bayram, özellikle ABD’nin bölgedeki askeri yığınağına dikkat çekerek, ufak bir müdahalenin bile dengeleri değiştireceğini belirtti.

Bayram"ABD donanması tarihte görülmemiş bir şekilde en büyük yığınağını yaptı İran'a. Şu anda ve İspanya'da, diğer ülkelerde özellikle merkezlerine uçak, gemilerini ve hava araçlarını gönderdi. Ufak da olsa bir müdahale şu anda neredeyse kesin gibi gözüküyor."

"7.000’Lİ SEVİYELER ALIM FIRSATI" Yatırımcıların "Hangi seviyeden girmeliyim?" sorusuna cevap veren Bayram, mevcut rakamların aslında birer fırsat penceresi olduğunu ifade etti.

Altın ve borsa için "alıp yatma dönemi" olduğunun altını çizen Bayram, şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu anda altın da dip seviyesinde, 7.000’ler seviyesi, yani 5.000 dolar seviyesi altının alım fırsatı sunar hâlâ. Yani burada yatırım yapmak isteyen vatandaş, al sat yapacaksa buralarda değerlendirebilir ama alıp bekleyecekse, 12 ay boyunca alıp yatacaksa... Şu anda göstergeler hem altın için hem borsa için alıp yatma dönemi."

PETROL KRİZİ VE ENFLASYON SARMALI Altın fiyatlarını asıl yukarı çekecek unsurun enerji maliyetleri ve buna bağlı enflasyon artışı olacağını belirten Bayram, Hürmüz Boğazı uyarısında bulundu. Brent petrolün yükselişinin doğrudan altın fiyatlarını besleyeceğini söyleyen Bayram, süreci şöyle özetledi: "ALTININ FİYATI ARTACAK" "İran'ın şu anda Hürmüz Boğazı’nu yarı şekilde kapatma durumu söz konusu. Bu da Brent petrolü zaten 65’ler civarında olan seviyeden doğrudan 70’in üzerine taşıdı. Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyecek bir petrol tankeri mutlak surette petrol fiyatını artıracaktır ve enflasyon hesaplarımızı şaşırtacaktır. Brent petrolün her bir yükselişinde enflasyon hesabımızı değiştirmek zorundayız. Bu da otomatik bir şekilde güvenli limanı olan altının fiyatını artıracak."

Haberle İlgili Daha Fazlası