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Haberler > Ekonomi > SGK'dan 'promosyon' açıklaması! Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL ödenecek

SGK'dan 'promosyon' açıklaması! Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL ödenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SGK&#039;dan &#039;promosyon&#039; açıklaması! Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL ödenecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SGK, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibinin başvuruda bulunmaları halinde kamu bankalarından 5 bin lira promosyon alabileceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) promosyon müjdesini duyurdu. Ölüm aylığı alan yaklaşık 3 buçuk milyon hak sahibi, kamu bankalarına başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi alabilecek.

SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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