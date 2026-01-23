Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay’ın açıkladığı rakamın dolaylı maliyetler, işsizlik maliyetleri, hastalık maliyetleri eklenince daha yukarı çıkabileceğini söyledi.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Türkiye’de sigara bağımlılığının ekonomiye etkilerini gazetemize değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay’ın yaptığı çalışmaya göre sigaranın ekonomiye yıllık maliyetinin 24 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bu hesabı derinlemesine çalıştıklarını belirten Ergüder “Bu rakam, dolaylı maliyetler, işsizlik maliyetleri, hastalık maliyetleri eklenince biraz daha yukarı çıkabilir. Sigaraya bağlı hastalıklara ne kadar para ödemişiz? Yurt dışından ne kadar ilaç getirmişiz? Bunları hesaplayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

EN UCUZ SİGARA TÜRKİYE’DE

Sigara fiyatlarının yüzde 10 artışında tüketimin yüzde 8 azaldığını belirten Ergüder, Türkiye’de sigarayla mücadelede en etkili merciin Maliye Bakanlığı olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanlığının 2008-2012 yılları arasında sigara fiyatlarını çok arttırarak hem tüketimi azalttığını hem de gelirlerini arttırdığını belirten Ergüder şöyle konuştu: Bu dönemde ülkede tütün kullanımında yüzde 14’lük bir azalma oldu. Ama 2013 yılından sonra Türkiye’de sigara fiyatlarına satın alma gücüne göre zam yapılmadı. Şu anda OECD ülkeleri ve Avrupa’da en ucuz sigara Türkiye’de satılıyor. Bundan dolayı Türkiye’de ne yazık ki sigara içme oranlarını düşüremiyoruz.

“PAKET FİYATI 300 TL OLMALI”

İngiltere’de bir paket sigaranın 15 sterlin (yaklaşık 874 lira), bir pidenin ise 7 sterlin (407 lira) olduğunu belirten Ergüder “Türkiye’de ise tam tersi. Bir pide parasına 3 paket sigara alınıyor. Burada çok uluslu şirketler de boş durmuyor. Baskı yaparak ‘Sigaraya zam yaparsanız enflasyon ve kaçakçılık artar’ diyorlar. Ama biz Maliye Bakanlığında uzman arkadaşlarla Türkiye’de 2002 ile 2019 yılları arasında sigara fiyatıyla enflasyon ilişkisini inceledik ve hiçbir şey bulamadık. Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor” diye konuştu.

