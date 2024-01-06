SSK ve Bağ-Kur emeklisine 'eşitleme' formülü, ek zam ne kadar olacak?

6 Ocak 2024 12:37 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 12:37

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla memur ve emekliye yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, SSK, Bağkur emeklisine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zammın, memurlara yapılacak zammın altında kalması nedeniyle, gözler ek zam için Meclis'e çevrildi.

Alternatif zam planları hazırlayan bakanlık, bütçe imkanlarını zorlamadan ve enflasyonla mücadele programına zarar vermeden adım atmayı hedefliyor.Çalışmanın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Ancak emeklinin aklında hâlâ çok sayıda soru işareti bulunuyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam beklentisine ilişkin soruları; verileri, kanunları ve geçmiş uygulamaları örnek göstererek cevapladı. Geçen yıl emekli zammının memur zammına eşitlendiğine dikkat çeken Karakaş, memur ve emekli arasında oluşan yüzde 11,68’lik bir farka işaret ederek, "Eşitleme formülünün devreye girmesi kuvvetle muhtemel" dedi.

SGK KANUNUNA GÖRE EMEKLİ ZAMMI

"SGK Kanuna göre (SSK’lı ve Bağ-Kur’lulara) bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenmektedir.

Gerek SSK’lı ve Bağ-Kur’lu, gerekse tarım SSK ve tarım Bağ-Kur’lu gerekse Kanun gereği bağlanmış ve bağlanacak aylıklar her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği öngörülmüştür.

Bu bağlamda memur emeklilerinden farklı olarak SSK’lı ve Bağ-Kur’lu emeklilere toplu sözleşme zammı ödenmemektedir. Hâl böyle olunca emekliler arasında bu yönden de fark ortaya çıkmaktadır.

FARKLI ENFLASYON RAKAMLARI KAFALARI KARIŞTIRIYOR

Bu bağlamda 2023/Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin 6 aylık TÜFE oranları en son 3 Ocak 2024 günü Aralık ayı enflasyonun da TÜİK tarafından açıklanmasıyla kesinleşmiştir.

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında yüzde 2,93 olarak açıklamıştır. Dolayısıyla TÜİK’e göre yıllık enflasyon Merkez Bankası ve Orta Vadeli Programda (OVP) öngörülen yıllık enflasyon beklentisi olan yüzde 65’in altında yüzde 64,77 olarak açıklanmıştır.

Aynı dönemde enflasyon rakamları ENAG’a göre Aralık ayında yüzde 4,12 yıllık yüzde 127,21, ITO’ya göre aylık yüzde 3,52 yıllık yüzde 74,88 olarak açıklanmıştır. Bu rakamlardan en gerçeği ise hiç kuşkusuz emeklilerin çarşıda-pazarda bizzat yaşadıkları enflasyon etiketleridir.

Görüldüğü üzere bu üç veriye bakıldığında TÜİK’in açıkladığı enflasyon hem aylık hem de yıllık bazda ENAG ve İTO’ya göre çok düşük kalmaktadır.

EMEKLİLER AYNI ORANDA ZAM TALEP EDİYOR

TÜİK’in 3 Ocak 2024 günü açıkladığı Aralık ayı dâhil 6 aylık enflasyon farkını aynı gün yüzde 37,57 olarak derhâl hesaplayarak X hesabımızdan ve TGRT Haber’den tüm vatandaşlarımızla paylaşmıştık.

Dolayısıyla bugün itibarıyla her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşının en az yüzde 37,57 oranında otomatikman güncellendiğini söyleyebiliriz. Örneğin Aralık ayında 10 bin TL maaş alan SSK veya Bağ-Kur emeklisi refah payı verilmezse dahi Ocak ayında en az 13 bin 757 TL maaş alacaktır.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak güncelleme oranını refah payı hariç sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15’lik zamla birlikte yapmış olduğum hesaplamaya göre yüzde 49,25’e varan bir artış söz konusu olacaktır.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE EK ZAM YAPILACAK MI?

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında yüzde 11,68’lik fark ortaya çıkmaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri tüm emeklilere ayrım gözetmeksizin aynı oranda zam yapılmasını talep etmektedir.

Peki bu mümkün mü? Elbette mümkündür. Hafızamızı tazelediğimizde çok uzaklara gitmeye gerek yok geçen yıl yine Ocak ayında ardından Temmuz ayında tüm emeklilere ayrım yapılmaksızın aynı oranda zam yapılmıştı. Şimdi de eşitleme formülünün devreye girmesi kuvvetle muhtemel."