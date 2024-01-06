Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    SSK ve Bağ-Kur emeklisine 'eşitleme' formülü, ek zam ne kadar olacak?

    Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ek zam haberine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak?" sorularını cevapladı.

    SSK ve Bağ-Kur emeklisine &#039;eşitleme&#039; formülü, ek zam ne kadar olacak?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla memur ve emekliye yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, SSK, Bağkur emeklisine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zammın, memurlara yapılacak zammın altında kalması nedeniyle, gözler ek zam için Meclis'e çevrildi.

    Alternatif zam planları hazırlayan bakanlık, bütçe imkanlarını zorlamadan ve enflasyonla mücadele programına zarar vermeden adım atmayı hedefliyor.Çalışmanın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

    Ancak emeklinin aklında hâlâ çok sayıda soru işareti bulunuyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam beklentisine ilişkin soruları; verileri, kanunları ve geçmiş uygulamaları örnek göstererek cevapladı. Geçen yıl emekli zammının memur zammına eşitlendiğine dikkat çeken Karakaş, memur ve emekli arasında oluşan yüzde 11,68’lik bir farka işaret ederek, "Eşitleme formülünün devreye girmesi kuvvetle muhtemel" dedi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklisine 'eşitleme' formülü! Ek zam ne kadar olacak?

    SGK KANUNUNA GÖRE EMEKLİ ZAMMI

    "SGK Kanuna göre (SSK’lı ve Bağ-Kur’lulara) bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenmektedir.

    Gerek SSK’lı ve Bağ-Kur’lu, gerekse tarım SSK ve tarım Bağ-Kur’lu gerekse Kanun gereği bağlanmış ve bağlanacak aylıklar her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği öngörülmüştür.

    Bu bağlamda memur emeklilerinden farklı olarak SSK’lı ve Bağ-Kur’lu emeklilere toplu sözleşme zammı ödenmemektedir. Hâl böyle olunca emekliler arasında bu yönden de fark ortaya çıkmaktadır.

    Emekliye ek zam ne kadar olacak?

    FARKLI ENFLASYON RAKAMLARI KAFALARI KARIŞTIRIYOR

    Bu bağlamda 2023/Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin 6 aylık TÜFE oranları en son 3 Ocak 2024 günü Aralık ayı enflasyonun da TÜİK tarafından açıklanmasıyla kesinleşmiştir.

    TÜİK Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında yüzde 2,93 olarak açıklamıştır. Dolayısıyla TÜİK’e göre yıllık enflasyon Merkez Bankası ve Orta Vadeli Programda (OVP) öngörülen yıllık enflasyon beklentisi olan yüzde 65’in altında yüzde 64,77 olarak açıklanmıştır.

    Aynı dönemde enflasyon rakamları ENAG’a göre Aralık ayında yüzde 4,12 yıllık yüzde 127,21, ITO’ya göre aylık yüzde 3,52 yıllık yüzde 74,88 olarak açıklanmıştır. Bu rakamlardan en gerçeği ise hiç kuşkusuz emeklilerin çarşıda-pazarda bizzat yaşadıkları enflasyon etiketleridir.

    SSK ve Bağ-Kur emeklisine 'eşitleme' formülü! Ek zam ne kadar olacak?

    Görüldüğü üzere bu üç veriye bakıldığında TÜİK’in açıkladığı enflasyon hem aylık hem de yıllık bazda ENAG ve İTO’ya göre çok düşük kalmaktadır.

    EMEKLİLER AYNI ORANDA ZAM TALEP EDİYOR

    TÜİK’in 3 Ocak 2024 günü açıkladığı Aralık ayı dâhil 6 aylık enflasyon farkını aynı gün yüzde 37,57 olarak derhâl hesaplayarak X hesabımızdan ve TGRT Haber’den tüm vatandaşlarımızla paylaşmıştık.

    Dolayısıyla bugün itibarıyla her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşının en az yüzde 37,57 oranında otomatikman güncellendiğini söyleyebiliriz. Örneğin Aralık ayında 10 bin TL maaş alan SSK veya Bağ-Kur emeklisi refah payı verilmezse dahi Ocak ayında en az 13 bin 757 TL maaş alacaktır.

    Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak güncelleme oranını refah payı hariç sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15’lik zamla birlikte yapmış olduğum hesaplamaya göre yüzde 49,25’e varan bir artış söz konusu olacaktır.

    Emekliye ek zam ne kadar olacak?

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE EK ZAM YAPILACAK MI?

    Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında yüzde 11,68’lik fark ortaya çıkmaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri tüm emeklilere ayrım gözetmeksizin aynı oranda zam yapılmasını talep etmektedir.

    Peki bu mümkün mü? Elbette mümkündür. Hafızamızı tazelediğimizde çok uzaklara gitmeye gerek yok geçen yıl yine Ocak ayında ardından Temmuz ayında tüm emeklilere ayrım yapılmaksızın aynı oranda zam yapılmıştı. Şimdi de eşitleme formülünün devreye girmesi kuvvetle muhtemel."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliEmekli Zammı Ne KadarEk Zam
    Haberler > Ekonomi > SSK ve Bağ-Kur emeklisine 'eşitleme' formülü, ek zam ne kadar olacak?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Gram altın rallisine 'ABD' darbesi - EkonomiGram altın rallisine 'ABD' darbesiBankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptı - EkonomiBankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptıTürkiye ile İngiltere arasında ticaret dopingi! - EkonomiTürkiye ile İngiltere arasında ticaret dopingi!Boş bataryayı bırak doluyu al - EkonomiBoş bataryayı bırak doluyu alABD’li fonlardan TL’ye hücum - EkonomiABD’li fonlardan TL’ye hücumİhracatta hedef ülke arttı İsrail listeden çıktı - Ekonomiİhracatta hedef ülke arttı İsrail listeden çıktıEkonomik savaşın yeni silahı NTE - EkonomiEkonomik savaşın yeni silahı NTEEmekli maaşına seyyanen zam formülü! - EkonomiEmekli maaşına seyyanen zam formülü!Emekliye ek zam mı geliyor? 2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisine çifte zam mı var? - EkonomiEmekliye ek zam mı geliyor? 2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisine çifte zam mı var?Altın fiyatlarında sert düşüş - EkonomiAltın fiyatlarında sert düşüş
    Sonraki Haber Yükleniyor...