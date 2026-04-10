İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (IDSB) Genel Sekreteri Eyüp İkbal ile Suriye Kalkınma Fonu Genel Müdürü Safwat Rislân, İstanbul'da bir araya geldi.

Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınması için İstanbul'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Suriye Kalkınma Fonu yetkilileri ile İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (IDSB) temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi.

SURİYE'DE YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Toplantıda İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (IDSB) Genel Sekreteri Eyüp İkbal ile Suriye Kalkınma Fonu Genel Müdürü Safwat Rislân bir araya geldi. Görüşmede önümüzdeki dönemde yapılabilecek işbirlikleri ele alındı.

"YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİK"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan İkbal, "Bugün burada çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Özellikle Türkiye ve Suriye arasında yapılacak olan yeni çalışmalar konusunda. Suriye'nin kalkınmasıyla ilgili... Suriye Kalkınma Fonu'nun yetkilileriyle görüştük. Önümüzdeki günlerde Suriye ile yapacağımız çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdik. Bildiğiniz üzere Türkiye ve Suriye arasında kültürel ve tarihsel olarak büyük bir geçmiş var. Hem Suriye hem de Türkiye halkları arasındaki kardeşliğe de bağlı kalarak, yeni dönemde Suriye'nin kalkınması ve yapılanması olarak bizler neler yapabiliriz? Buradaki birliğimiz sadece Türkiye eksenle bir birlik değil, tüm İslam coğrafyasını kapsayan bir birlik olduğu için Suriye'de bizim bir parçamız." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası