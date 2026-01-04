Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken; SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının eşitlenmesi, Perakende Yasası’nın güncellenmesi ve kira stopajı probleminin çözülmesine yönelik adımlar atılmasını istedi.

Esnafın uzun süredir yaşadığı prim günü mağduriyetinin hâlen giderilmediğine dikkat çeken Palandöken “Esnafın temel beklentileri açıktır. Sosyal güvenlikte 7.200 prim gününün 9 bin günle eşitlenmesi ve perakende sektörünü düzenleyen yasa tasarısındaki eksikliklerin giderilmesi öncelikli talepler arasındadır” şeklinde konuştu.

YASA GÜNCELLENMELİ

Yıllardır dile getirdikleri Perakende Yasası’nın güncellenmesi talebinin de artık ertelenmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken “En azından haftada bir gün zincir marketlerin kapatılması, esnafla doğrudan rekabet eden sigara ve ekmek gibi belirli ürün gruplarının satışına ilişkin sınırlamaların, yasal düzenleme çıkıncaya kadar tebliğlerle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bir diğer önemli sıkıntı ise kira stopajı uygulamasının devam etmesidir. Gayrimenkul sahibi kira geliri üzerinden vergi öderken, esnaf da yüzde 20 oranında stopaj yüküyle karşı karşıya kalmaktadır. Ortalama 20 bin liralık bir kira bedeli düşünüldüğünde, esnafın aylık 4 bin lira ek vergi ödemesi gerekmekte, bu durum, zaten yüksek olan giderleri daha da artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

KDV ADİL OLMALI

KDV oranlarında adil ve sürdürülebilir bir birlikteliğin sağlanması gerektiğini de ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken “Esnafı en çok mağdur eden uygulamalardan biri, yüzde 1 oranıyla alımı yapılan bir ürünün satışta yüzde 10 KDV oranına tabi tutulmasıdır. Yüzde 1’le giriş yapan bir ürünün yüzde 1’le çıkmasının sağlanması, esnafın mağduriyetinin giderilmesi açısından vazgeçilmez bir düzenleme olacaktır” dedi.

KREDİDE FAİZ ORANI DÜŞTÜ

Esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştıracak önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Kooperatifler kefaletiyle kullandırılan devlet hazinesi faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinde faiz oranı yıllık yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürüldü. Yeni uygulama, 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren kooperatif kefaletiyle kullandırılacak krediler için geçerli olacak. Düzenleme kapsamında aylık faiz oranı da yüzde 1,66 seviyesine çekildi.

