Yağışlar verimi artırdı, mahsul bollaştı. Sera sezonu bitti, tarladan hasat başladı. Bayram tatilinde vatandaşın talebi de azalınca meyve ve sebze fiyatları sert düştü. İstanbul’daki semt pazarlarında salatalık 20 liraya kadar indi. En büyük fiyat düşüşü yüzde 73 ile yazın simgesi karpuzda yaşandı.

KAAN ZENGİNLİ - Kış mevsiminde yaşanan bol yağışların barajlara, yeraltı su kaynaklarına ve tarım arazilerine sağladığı yüksek verim artışı ucuzluk getirdi. Havaların ısınıp üretimin örtü altından tarlaya kayması, hasadın tam kapasite başlaması, pazar ve market tezgâhlarında etiketlere doğrudan yansıdı. Nisan ayından bugüne meyve ve sebzede adeta arz patlaması yaşandı. Memleket ve tatil yörelerine akından sonra metropollerde bayram sonrası bıçak gibi kesilen tüketici talebi, taze meyve ve sebze fiyatlarında beklenen düşüşü de hızlandırdı. Yaş sebze ve meyvelerin yaz sıcaklarıyla birlikte raf ömrünün kısalması ve satıcıların fire vermemek adına sürümden kazanma yolunu seçmesi de eklenince fiyatlarda yüzde 72’yi bulan düşüşler, cüzdanları rahatlattı.

Tezgâhta yaz bolluğu var! Sera bitti, yağışlar bereket getirdi, fiyatlar düştü

Piyasa verilerine göre son üç aylık dönemde en dikkat çekici fiyat düşüşü yüzde 73,1 ile karpuzda gerçekleşti. Karpuzu yüzde 65’lik gerilemeyle erik ve kiraz izledi.

Tezgâhta yaz bolluğu var! Sera bitti, yağışlar bereket getirdi, fiyatlar düştü

Sebze grubunda ise dolmalık biber yüzde 61,5, domates ise yüzde 57,9 oranında ucuzladı. Önümüzdeki temmuz ve ağustos aylarında hasadın artmasıyla diğer bölgelerde de hızlı fiyat düşüşlerinin olması bekleniyor.

Tezgâhta yaz bolluğu var! Sera bitti, yağışlar bereket getirdi, fiyatlar düştü

SERA, MALİYETLERİ İKİ KATINA ÇIKARIYOR

Antalyalı üretici Ramazan Kutlu “Nisan ayında ürünün büyük bölümü seradan çıkıyordu. Serada iklimlendirme maliyeti yüksek. Havalar ısınınca tarla hasadı başladı, ürün miktarı arttı. Hallerdeki tonaj yükselince fiyatlar da geriledi” dedi. Adanalı karpuz üreticisi Muzaffer Taşkın da “Turfanda bitti. Çukurova’da hasat zirveye ulaştı. Tarladan her gün tonlarca karpuz kalkıyor. Piyasadaki arz patlaması fiyata taban yaptırdı” dedi. Pazarcı esnafı da “Sıcaklar arttı. Meyve ve sebzeler kışın olduğu gibi dayanmıyor. Hızla su kaybedip fire veriyor. Malı tezgâhta bekletip çöpe atmaktansa sürümden kazanıyoruz. Bayram sonrası vatandaşın talebi de azaldı. Hızlı satmalıyız” dedi.

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TARIMDA REKOR YILI

Geçen yıl zirai don ve kuraklık sebebiyle gerileyen tarımsal üretimde bu yıl rekor beklentisi öne çıktı. Yağışların artması ve hava şartlarının olumlu seyretmesiyle tahıl üretiminin yüzde 21,7 artarak 41,6 milyon tona ulaşması bekleniyor. Geçen yıl dondan en çok etkilenen meyve grubunda ise üretim %57,8 katlanacak; özellikle kiraz (%255,7), nektarinde (%107,7), elmada se (%93,6) üretim artışı öngörülüyor

MEYVE VE SEBZEDE 3 AYLIK FİYAT DEĞİŞİM TABLOSU

Ürün Nisan Fiyatı (TL) Haziran Fiyatı (TL) Ortalama Düşüş (%) Dolmalık biber 68 - 80 23 - 35 -61,5 Taze fasulye 115 - 135 45 - 58 -59,1 Sivri biber 145 - 160 65 - 75 -54,3 Domates 135 - 150 45 - 75 -57,7 Patlıcan 80 - 90 40 - 54 -44,7 Kabak 55 - 62 30 - 45 -35,9 Salatalık 50 - 58 30 - 45 30,1 Yeşil soğan (demet) 65 - 72 55 - 65 -13,8 Maydanoz (adet) 22 - 28 20 - 27 -6,7 Antep fıstığı 1.600 - 1.750 1.550 - 1.700 -3,2 Karpuz 55 - 75 15 - 20 -72,2 Erik 200 - 240 70 - 90 -65,0 Kiraz 200 - 240 170 - 190 -20,5 Çilek 145 - 170 60 - 90 -52,7 Elma 100 - 110 80 - 108 -1,5

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