Tezgâhta yaz bolluğu var! Sera bitti, yağışlar bereket getirdi, fiyatlar düştü
Yağışlar verimi artırdı, mahsul bollaştı. Sera sezonu bitti, tarladan hasat başladı. Bayram tatilinde vatandaşın talebi de azalınca meyve ve sebze fiyatları sert düştü. İstanbul’daki semt pazarlarında salatalık 20 liraya kadar indi. En büyük fiyat düşüşü yüzde 73 ile yazın simgesi karpuzda yaşandı.
- Kışın barajlara, yeraltı su kaynaklarına ve tarım arazilerine sağlanan yüksek verim artışı ucuzluk getirdi.
- Nisan ayından bu yana meyve ve sebzede arz patlaması yaşandı.
- Piyasa verilerine göre son üç aylık dönemde en dikkat çekici fiyat düşüşü %73,1 ile karpuzda gerçekleşti.
- Sebze grubunda dolmalık biber %61,5, domates ise %57,9 oranında ucuzladı.
- Geçen yıla göre zirai don ve kuraklık nedeniyle gerileyen tarımsal üretimde bu yıl rekor beklentisi öne çıkıyor.
- Tahıl üretiminin %21,7 artarak 41,6 milyon tona ulaşması bekleniyor.
KAAN ZENGİNLİ - Kış mevsiminde yaşanan bol yağışların barajlara, yeraltı su kaynaklarına ve tarım arazilerine sağladığı yüksek verim artışı ucuzluk getirdi. Havaların ısınıp üretimin örtü altından tarlaya kayması, hasadın tam kapasite başlaması, pazar ve market tezgâhlarında etiketlere doğrudan yansıdı. Nisan ayından bugüne meyve ve sebzede adeta arz patlaması yaşandı. Memleket ve tatil yörelerine akından sonra metropollerde bayram sonrası bıçak gibi kesilen tüketici talebi, taze meyve ve sebze fiyatlarında beklenen düşüşü de hızlandırdı. Yaş sebze ve meyvelerin yaz sıcaklarıyla birlikte raf ömrünün kısalması ve satıcıların fire vermemek adına sürümden kazanma yolunu seçmesi de eklenince fiyatlarda yüzde 72’yi bulan düşüşler, cüzdanları rahatlattı.
Piyasa verilerine göre son üç aylık dönemde en dikkat çekici fiyat düşüşü yüzde 73,1 ile karpuzda gerçekleşti. Karpuzu yüzde 65’lik gerilemeyle erik ve kiraz izledi.
Sebze grubunda ise dolmalık biber yüzde 61,5, domates ise yüzde 57,9 oranında ucuzladı. Önümüzdeki temmuz ve ağustos aylarında hasadın artmasıyla diğer bölgelerde de hızlı fiyat düşüşlerinin olması bekleniyor.
SERA, MALİYETLERİ İKİ KATINA ÇIKARIYOR
Antalyalı üretici Ramazan Kutlu “Nisan ayında ürünün büyük bölümü seradan çıkıyordu. Serada iklimlendirme maliyeti yüksek. Havalar ısınınca tarla hasadı başladı, ürün miktarı arttı. Hallerdeki tonaj yükselince fiyatlar da geriledi” dedi. Adanalı karpuz üreticisi Muzaffer Taşkın da “Turfanda bitti. Çukurova’da hasat zirveye ulaştı. Tarladan her gün tonlarca karpuz kalkıyor. Piyasadaki arz patlaması fiyata taban yaptırdı” dedi. Pazarcı esnafı da “Sıcaklar arttı. Meyve ve sebzeler kışın olduğu gibi dayanmıyor. Hızla su kaybedip fire veriyor. Malı tezgâhta bekletip çöpe atmaktansa sürümden kazanıyoruz. Bayram sonrası vatandaşın talebi de azaldı. Hızlı satmalıyız” dedi.
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TARIMDA REKOR YILI
Geçen yıl zirai don ve kuraklık sebebiyle gerileyen tarımsal üretimde bu yıl rekor beklentisi öne çıktı. Yağışların artması ve hava şartlarının olumlu seyretmesiyle tahıl üretiminin yüzde 21,7 artarak 41,6 milyon tona ulaşması bekleniyor. Geçen yıl dondan en çok etkilenen meyve grubunda ise üretim %57,8 katlanacak; özellikle kiraz (%255,7), nektarinde (%107,7), elmada se (%93,6) üretim artışı öngörülüyor
MEYVE VE SEBZEDE 3 AYLIK FİYAT DEĞİŞİM TABLOSU
|Ürün
|Nisan Fiyatı (TL)
|Haziran Fiyatı (TL)
|Ortalama Düşüş (%)
|Dolmalık biber
|68 - 80
|23 - 35
|-61,5
|Taze fasulye
|115 - 135
|45 - 58
|-59,1
|Sivri biber
|145 - 160
|65 - 75
|-54,3
|Domates
|135 - 150
|45 - 75
|-57,7
|Patlıcan
|80 - 90
|40 - 54
|-44,7
|Kabak
|55 - 62
|30 - 45
|-35,9
|Salatalık
|50 - 58
|30 - 45
|30,1
|Yeşil soğan (demet)
|65 - 72
|55 - 65
|-13,8
|Maydanoz (adet)
|22 - 28
|20 - 27
|-6,7
|Antep fıstığı
|1.600 - 1.750
|1.550 - 1.700
|-3,2
|Karpuz
|55 - 75
|15 - 20
|-72,2
|Erik
|200 - 240
|70 - 90
|-65,0
|Kiraz
|200 - 240
|170 - 190
|-20,5
|Çilek
|145 - 170
|60 - 90
|-52,7
|Elma
|100 - 110
|80 - 108
|-1,5