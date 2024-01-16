THY seferleri iptal oldu! Vatandaşlara "mutlaka kontrol edin" uyarısı geldi
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle Almanya'ya yapılacak bazı seferleri karşılıklı iptal ettiğini duyurdu. THY, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısı yaptı.
Almanya'da yaşanan olumsuz hava koşulları Türk Hava Yollarının (THY), seferlerini etkiledi. THY, Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerine yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
THY SEFERLERİ İPTAL OLDU
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
MUTLAKA KONTROL EDİN
THY'den yapılan açıklamada vatandaşlara uyarı dikkat çekti. Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısı yapıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi