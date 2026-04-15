Türk Hava Yolları, öğrencilere yönelik yeni bir indirim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında Türkiye'den Avrupa'ya yönelik seyahatlerde öğrenciler için yüzde 15 indirimli biletler satışa sunuldu.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Miles&Smiles" ödül programına kayıtlı öğrenciler, 30 Nisan'a kadar alacakları biletler ile Türkiye çıkışlı Avrupa ülkeleri varışlı 15 Nisan-31 Mayıs arasındaki seyahatlerinde yüzde 15 indirimden faydalanabilecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından erişilebiliyor.

