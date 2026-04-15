Çinli otomobil üreticisi Seres, araç içi konfor anlayışını oldukça sıra dışı bir noktaya taşıyan yeni bir patentle gündeme geldi. Aito markasının üreticisi olan şirket, otomobil içine entegre edilebilen “gizli tuvalet” sistemi için resmi patent aldı.

2025 yılında başvurusu yapılan ve Nisan 2026 itibarıyla onaylanan bu sistem, teknik olarak “araç içi tuvalet” başlığı altında sınıflandırılıyor. Patent detaylarına göre çözüm, koltuk altına yerleştirilen gizli bir tuvalet ünitesi ve onu hareket ettiren kayar ray mekanizmasından oluşuyor. İhtiyaç halinde koltuğun altından çekilerek kullanılabilen sistem, işlevini tamamladıktan sonra tekrar gizlenerek kabin içinde yer kaplamıyor.

Sektörde daha önce benzer fikirler ortaya atılmış olsa da, Seres’in geliştirdiği sistemin en büyük farkı tamamen entegre ve gizlenebilir olması. Önceki çözümler daha çok portatif ve geçici kullanım odaklıyken, bu tasarım doğrudan araç mimarisine dahil edilen bir yapı sunuyor.

Ancak projenin seri üretime geçmesi halinde ciddi mühendislik zorlukları da bulunuyor. Atık yönetimi, sızdırmazlık, koku kontrolü ve dar alanlara uygun tesisat yerleşimi gibi konular, özellikle elektrikli araç platformlarında çözülmesi gereken kritik başlıklar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra kullanıcıların psikolojik kabullenme süreçleri daha zorlayıcı olabilir. Araç içinde tuvalet kullanımına nasıl yaklaşılacağı ayrı bir tartışma konusu.

