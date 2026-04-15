Rolls-Royce Motor Cars, bir Coachbuild Koleksiyonu olan Project Nightingale’i tanıttı. Sadece 100 adet üretilecek olan Project Nightingale, iki kişilik üstü açık gövde yapısı ve tamamen elektrikli güç aktarım sistemiyle dikkat çekiyor.



2028 yılından itibaren teslim edilmesi planlanan model, Goodwood’daki merkezde tamamen el işçiliğiyle ve müşteriye özel olarak üretilecek.

Her biri kişiye özel 100 model üretilecek: Rolls-Royce Project Nightingale tanıtıldı

Model, ilhamını markanın 1920’li yıllardaki deneysel “EX” serisi araçlarından alıyor. Özellikle 16EX ve 17EX gibi yüksek hız denemeleriyle öne çıkan modellerin ruhu, modern bir yorumla yeniden hayat bulmuş durumda. Uzun kaput, geriye doğru akıcı form ve torpido tarzı gövde oranları, bu tarihsel referansları günümüz tasarım diliyle birleştiriyor.

Yaklaşık 5,76 metre uzunluğundaki otomobil, boyut olarak Rolls-Royce Phantom ile benzer bir ölçekte konumlanıyor. Ancak içten yanmalı motorun ortadan kalkmasıyla birlikte ön tasarım tamamen yeniden şekillendirilmiş. Geleneksel Pantheon ızgara daha heykelsi bir forma bürünürken, ince ve dikey konumlandırılmış farlar modern görünümü tamamlıyor.

Yan profilde tek parça metal bloktan oyulmuş hissi veren gövde yapısı öne çıkıyor. Önden arkaya kesintisiz uzanan çizgi, yat tasarımından ilham alırken, arka bölümde kaslı çamurluk yapısı ve sade ama güçlü stop tasarımı dikkat çekiyor.

Bir Rolls-Royce’a bugüne kadar takılan en büyük jantlar olan 24 inçlik dev jantlar ise modelin en çarpıcı detayları arasında yer alıyor.

İÇ MEKANDA 10 BİNDEN FAZLA YILDIZ

İç mekânda ise tamamen farklı bir dünya sunuluyor. “Starlight Breeze” adı verilen özel aydınlatma sistemi, 10 binden fazla ışık noktasıyla kabini adeta yıldızlarla kaplı bir atmosfere dönüştürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası