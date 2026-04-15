Opel, GSE rozetli kompakt SUV modeli Mokka’yı Türkiye yollarına çıkardı. Elektrikli altyapı üzerine geliştirilen yeni Opel Mokka GSE, sunduğu güç ve sürüş dinamikleriyle standart versiyonlardan net biçimde ayrılıyor.

2025 yılı temmuz ayında resmi tanıtımı yapılan Opel Mokka GSE Türkiye'de satışa sunuldu. Mokka GSE, dış tasarımda standart modelden çok farklı olmasa da teknik iyileştirmeler içeriyor.

Opel Mokka GSE'de ön aksta konumlanan elektrik motoru 207 kW (281 hp) güç ve 345 Nm tork üretiyor. Mokka GSE, 0’dan 100 km/sa hıza 5.9 saniyede çıkarken, 200 km/sa maksimum hıza sahip.

Opel Mokka GSE Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Araçta bulunan 54 kWsa NMC batarya, maksimum 336 kilometre menzil sağlıyor. Standart modelde menzil 407 km’ye kadar çıkabiliyor. Araç maksimum 100 kW’a kadar DC şarjı destekliyor.

Araçta özel akslar, spor süspansiyon, 20 inçlik özel jantlar, geliştirilmiş frenlerle birlikte sarı renkli kaliperler yer alıyor.

LANSMANA ÖZEL İNDİRİM

Opel Mokka GSE, Türkiye’de 3.500.000 TL’den satışa çıkarken, lansmana özel fiyatı ise 3.250.000 TL olarak açıklandı.

