Ticaret Bakanı Bolat: Kalkınma Yolu, Asya’ya ihracatı tetikleyebilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kalkınma Yolu projesinin Asya’ya ihracatı tetikleyebileceğini söyledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’den geçecek olan Kalkınma Yolu Projesi’nin Güneydoğu Asya ülkelerine yapılacak ihracatı da tetikleyebileceğini ve Türkiye’nin ihracat rakamlarında olumlu yansımalar sağlayabileceğini söyledi.

Projenin gerçekleşmesi için Irak hükûmeti ile yakın iş birliği içerisinde olduklarına işaret eden Bolat “Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin ülkemizi ziyareti sırasında kabul edilen Ankara Deklarasyonu’nda, Kalkınma Yolu Projesi ile taşımacılık alanında karşılıklı güven ve iş birliği esasına dayalı olarak alternatif bir koridor oluşturulması hedefinde mutabık kaldık. Projenin, öncelikle 12,8 milyar dolarlık ihracat rakamı ile genel ihracatımızda üçüncü sırada bulunan Irak’a yönelik ihracatımızı ve lojistik kapasitemizi olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz. Ayrıca, bu proje ile ülkemizin Irak üzerinden Hint Okyanusu’na ve Körfez ülkelerine erişimi kolaylaşacak ve bölge ticaretindeki etkinliğimiz artacaktır. Buna ek olarak, proje, Güneydoğu Asya ülkelerine yapılacak ihracatı da tetikleyebilir ve ihracat rakamlarımızda olumlu yansımalar sağlayabilir” dedi.

Projenin yapım aşamasında Türk firmalarının kritik roller üstlenebileceğini belirten Bolat “Projenin finansmanı için yatırımcı ülke ve kurumları sürece dâhil etmek üzere BAE, Katar ve Suudi Arabistan ile de görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

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Bolat “Kalkınma Yolu Projesi bizim açımızdan ‘ticaret’ ve dolayısıyla ‘refah yolu’ anlamına geliyor. Proje sayesinde, iki ülke arasında yaklaşık 15 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmini yakın dönemde 20 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefine de bir adım daha yaklaşmış olacağız. Esasında, Kalkınma Yolu Projesi, ticaret ve ekonomik boyutlarının yanı sıra siyasi ve güvenlik bileşenlerini de içeriyor. İki ülkenin yanı sıra Katar ve BAE’nin de katılımlarıyla ‘Kalkınma Yolu Projesi Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı’nı hayata geçirdik. Bölge ülkelerini de dâhil ederek kazanımlarımızı tüm ülkelere yayacak şekilde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DAHA HIZLI GÜMRÜK İŞLEMLERİ

İnşa edilecek ve 1.200 kilometreye ulaşacak kara ve demir yollarıyla Avrasya eksenindeki diğer girişimlere de tamamlayıcı bir koridoru hayata geçirmiş olacaklarını belirten Bakan Bolat “Kuzey, batı ve doğu yönlerinde; Bakü-Tiflis-Kars Koridoru, İslamabad-Tahran-İstanbul Koridoru gibi işler hâlde bulunan hatlara, güney yönünden de ilave bir güzergâh oluşturarak ülkemizin ‘hub’ konumunu daha ileri bir evreye taşıyoruz” dedi. Bolat, açılacak Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı ile sınır ticaretine sunulacak katkıların yanı sıra Irak’a daha hızlı ve kesintisiz ulaşım ile gümrük işlemlerini de tesis edeceklerini söyledi.