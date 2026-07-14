Kapalıçarşı'da yarım ekmek dönerin 3 bin liraya satıldığı iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Denetimlerde haksız fiyat artışı ve etiket mevzuatına aykırılıklar tespit edilirken, işletmeye idari para cezası uygulandı.

Kapalıçarşı'da yarım ekmek dönerin 3 bin liraya satıldığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olurken, Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

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4 ÜRÜN İÇİN TUTANAK DÜZENLENDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakanlık, söz konusu işletmede denetim gerçekleştirildiğini bildirdi. Denetimlerde haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürün için tutanak düzenlenirken, 12 üründe ise ürünlerin cl/ml bilgilerinin yer almadığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 3 bin liraya döner satılan işletmeye denetim

İşletmeye idari para cezası uygulanırken, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Sosyal medyada yer alan, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3.000 TL'ye döner satıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz harekete geçmiştir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz ile Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; işletmede 100 gram dönerin 600 TL'den satışa sunulduğu tespit edilmiş, haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürün için tutanak düzenlenmiştir.

Hazırlanan tutanak ve tüm bilgi-belgeler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Ayrıca yapılan incelemelerde 12 üründe, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı şekilde ürünlerin cl/ml bilgilerinin yer almadığı belirlenmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumak, haksız fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

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