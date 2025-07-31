Ticaret hacmindeki aslan payı Türkiye'nin! Türk dünyasının büyüklüğü 2,1 trilyon dolar

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında hazırlanan “Türk Ekonomileri 2024 Raporu” teşkilatın potansiyelini gözler önüne serdi. Rapora göre, Türk dünyasının toplam GSYH’si 2024’te 2,1 trilyon dolara ulaştı. Dünya Bankası 2024 yılı için toplam 111,3 trilyon dolar GSYH değeri belirtiyor.

Bölgenin küresel ekonomiden aldığı pay yüzde 1,8 olurken, 2024’te Türk devletlerinin ortalama büyümesi yüzde 5,2 ile küresel ortalamanın (yüzde 3,2) üzerinde gerçekleşti.

Ülke bazında büyümede yüzde 9 ile Kırgızistan başı çekerken, Özbekistan yüzde 6,5, Kazakistan yüzde 4,8, Azerbaycan yüzde 4,1, Türkiye yüzde 3,2 büyüme kaydetti. Bölge içi ve dış ticaret hacmi toplam 1,17 trilyon dolar oldu. En büyük payı 605,9 milyar dolar ile Türkiye aldı. Kazakistan 141,4 milyar dolar, Özbekistan 65,9 milyar dolar ticaret hacmine ulaştı.

Raporda, Türk devletleri arasında ulaştırma ve enerji entegrasyonu da vurgulandı. Özellikle Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru, Çin ile Avrupa arasındaki en kısa ve stratejik rota olarak öne çıktı. Sorunlar ve fırsatlara da yer verilen raporda, gümrük ve lojistik süreçlerdeki yavaşlık, limanların tam kapasite kullanılmaması, taşıma sürelerinin 14-60 gün arasında değişmesine dikkat çekildi.

Enerji alanında ise yenilenebilir enerji iş birlikleri ve Türk Yeşil Finans Konseyi girişimine dikkat çekilirken, Türkiye’nin enerji bağlantıları ve Bakü-Tiflis-Kars hattı genişletmesi stratejik projeler arasında yerini aldı. Rapor, bölgesel entegrasyonu hızlandırmak için şu öneriler sıralandı: Orta Koridor yatırımları artırılmalı ve modernize edilmeli, kamu-özel iş birlikleri güçlendirmeli, gümrük ve lojistik süreçleri hızlandırılmalı, yeşil enerji ve finans projeleri desteklenmeli, ihracatta katma değerli ürünlerin payı artırılmalı.