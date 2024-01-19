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    'Tiny house'lara yeni standartlar: Ev başına en az 250 metrekare şartı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Mobil evlere yeni standartlar getirildi. Buna göre kırsalda ya da eko turizme ayrılan yerlerde düzenlenecekler ve mobil ev başına en az 250 metrekarelik alan olacak.

    &#039;Tiny house&#039;lara yeni standartlar: Ev başına en az 250 metrekare şartı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yurt dışında “tiny house” olarak bilinen motorlu araç üzerine tasarlanan mobil evler, son yıllarda turizm sektöründe en çok tercih edilen alternatifler arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, mobil evlere yeni standartlar getirdi.

    BAZI ŞARTLAR KALDIRILDI

    Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre; içinde hayat alanı, yatak, banyo ve tuvalet bulunan mobil evlere, apart oteller, özel tesisler, gastronomi tesisleri ve pansiyonlardaki gibi turizm yatırım belgesi verilmeyecek. Ayrıca konaklama tesislerinde tek bir tesise hizmet verecek şekilde düzenlenen özel yüzme havuzlarında büfe hizmeti, soyunma kabini, duş, kadın-erkek müşteriler için ayrı ayrı tuvalet düzenlemesi, cankurtaran ve çocuk havuzu şartları kaldırıldı.

    EN AZ 250 METREKARELİK ALAN ŞARTI

    Mobil evlerden hazırlanacak tesisler, tahsisli kamu taşınmazları hariç olmak üzere imar planlarında kamping, kırsal ya da eko turizm kullanımlarına ayrılmış alanlarda düzenlenecek. Bu alanlar, tamamı mobil evlerden oluşan en az 5, en fazla 49 konaklama birimi içerecek. Mobil ev başına en az 250 metrekarelik bir alan olacak. Tesis alanı çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılacak. Girişte konaklama birimi başına bir araç olmak üzere otopark, resepsiyon veya idare birimi bulunacak. Konaklama birimleri doğal ışık alacak şekilde düzenlenecek.

    TOPLAM KAPASİTE 100'Ü GEÇMEYECEK

    Mobil evlerin tamamının tescil belgesinin mal sahibi, belge sahibi ya da işletmeci adına düzenlenmesi zorunlu olacak. Öte yandan, bu tesislerde lokanta, alakart lokanta, kafeterya, bar salonu, pasta salonu, kafe ve kahvaltı salonu yapılması durumunda, bu ünitelerin toplam kapasitesi 100 kişiyi geçemeyecek, toplantı salonu ve çok amaçlı salon yapılamayacak. Her konaklama biriminde iki kişi konaklayabilecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tiny House
    Haberler > Ekonomi > 'Tiny house'lara yeni standartlar: Ev başına en az 250 metrekare şartı
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