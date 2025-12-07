Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan ormanlık alanda 25-30 yıl önce kimliği bilinmeyen bir hayırsever tarafından yabani alıç ağaçlarına yapılan beşbıyık meyvesi aşıları bugün hala meyve veriyor. Halk arasında muşmula, yeni dünya veya Beşbıyık olarak bilinen meyve toplanıyor. Toplanan meyveler doğal şifa kaynağı olurken aynı zamanda bölge halkına gelir oluyor. Akseki pazarında 100 ila 150 lira arasında satışa sunuluyor.

Akseki'nin yüksek kesimlerinin Toros Dağlarına eşi Mehmet Kara ile birlikte mantar toplamaya giden Fatma Kara, eşi ile mantar toplarken yabani alıç ağacında alıç görmediklerini ve başka meyvenin olduğunu görünce ister istemez şaşırdıklarını söyledi. Kara "Dağda gezerken baktık, tesadüfen denk geldi. Bu ne derken topladık. Torosların yüksek yerlerinde egzoz dumanı yok. Gübre yok. Araba görmemiş insan görmemiş. Bağ değil, bahçe değil bildiğimiz dağ. Ormanlık alanda 30-40 tane daha aşılanmış meyveleri gördük. Araştırdığımızda bize bölgede yıllar önce hayırsever bir adamın aşıladığını söylediler. Aşılayanın nerede olduğunu bilen yok. Sağ mı ölü mü onu da bilen yok. Allah razı olsun, öldüyse mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Toros Dağları’ndan pazara! Kilosu 150 lira

"DOĞAL VE ŞİFALI BİR DAĞ MEYVESİ"

Aşılanan bu ağaçların sayısının fazla olduğunu söyleyen Kara, çevrede yörüklerin ve çobanların da yaşadığını belirtti. Kara, "İnsanlar faydalansın diye aşılamış belli ki. Şimdi pazara indiriyorlar, biz de topladık. Tadına baktık, çok güzel. Duygulandık keşke herkes böyle bir ağaç yapsa da başına gelip toplasa." dedi.

"İZİNE RASTLANMAYAN HAYIRSEVER"

Meyvelerin yıllardır dağın iç kesimlerinde kimseye görünmeden yetiştiğini belirten yöre halkı, o hayırseverin kim olduğunun bugün hala bilmediğini ancak herkesin duasını almayı başardığını söyledi.



