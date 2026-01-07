ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma şirketlerine temettü ödeme ve hisse geri alımının durdurulması talimatı vermesinin ardından Lockheed Martin'in hisselerinde sert düşüş meydana geldi. Trump, şirketlerin altyapıya ve Ar-Ge'ye yatırım yapmasını istedi.

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sorunlar giderilene kadar' savunma şirketlerine temettü ödemeyi ve hisse geri alımını yasaklamasının ardından Lockheed Martin hissesi $LMT sert düşüş gösterdi.

Trump, temettü ödeme ve hisse geri alımı yerine şirketlerin altyapıya ve Ar-Ge'ye yatırım yapmasını istedi.

Trump talimat verdi, Lockheed Martin'in hisseleri çakıldı

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımında savunma müteahhitlerini "devasa temettüler" dağıtmak ve "tesis ve ekipmana yatırım yapmanın aleyhine ve zararına" hisse geri alımları yapmakla eleştirdi.

Trump "Bu durum artık izin verilmeyecek veya tolere edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Trump talimat verdi, Lockheed Martin'in hisseleri çakıldı

HİSSELER SERT DÜŞTÜ

Lockheed Martin (LMT) bugün %2 düşüşle 11 dolar kayıp yaşadı. Dünkü zirvesinin ardından şirketin hisseleri düşüşte. RTX Corp (Raytheon) bugün 193 doları gördükten sonra 3 dolarlık kayıp yaşadı. Northrop Grumman (NOC) hisse fiyatından 12 dolar sildi ve kayıplar %2’de. General Dynamics (GD) de benzer oranlarda kayıplar yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası