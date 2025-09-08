Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TÜİK açıkladı! İşte ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ağustosta en yüksek aylık reel getiri yüzde 4,6 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, ağustosta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,6 ile BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,77 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,71 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,33, dolar yüzde 0,95 ve avro yüzde 1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,21, DİBS yüzde 1,15 ve külçe altın yüzde 0,10 reel getiri sağladı, dolar yüzde 0,52 ve avro yüzde 0,96 kayba yol açtı.

TÜİK açıkladı! İşte ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı - 1. Resim

3 AYLIK DEĞERLENDİRME 

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,82, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,12 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,47, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,31 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

TÜİK açıkladı! İşte ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı - 2. Resim

6 AYLIK DEĞERLENDİRME 

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,64, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,14 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,63 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

TÜİK açıkladı! İşte ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı - 3. Resim

YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,80 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 14,65, DİBS yüzde 3,70, avro yüzde 2,36 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 3,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,02 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 7,94 yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 2,38, avro yüzde 3,63, dolar yüzde 8,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,23 kayba yol açtı.

TÜİK açıkladı! İşte ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı - 4. Resim

