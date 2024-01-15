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    • - Güncelleme Tarihi:

    TÜİK açıkladı, ücretli çalışan sayısında dikkat çeken artış

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artışla 15 milyon 106 bin 556 kişiye yükseldi.

    TÜİK açıkladı, ücretli çalışan sayısında dikkat çeken artış
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım 2022'de 14 milyon 833 bin 144 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023'de yıllık bazda yüzde 1,8 artışla 15 milyon 106 bin 556 kişiye yükseldi.

    Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

    AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2023'de, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe ise değişim göstermedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TÜİKÇalışan
    Haberler > Ekonomi > TÜİK açıkladı, ücretli çalışan sayısında dikkat çeken artış
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