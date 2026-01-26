Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tacikistan İstatistik Ajansı arasında, istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptına imza atıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sosyal medya hesabından, Tacikistan İstatistik Ajansı ile imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili paylaşım yapıldı.

İki kurum arasında istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı, Ankara'da TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile Tacikistan İstatistik Ajansı Başkanı Jamshed Nurmahmadzoda arasında imzalandı.

