Tüm şubeler kapandı! Yarım asırlık pizza devi iflas etti
1970'li yıllarda kurulan ve ABD'de yarım asırdır hizmet veren ünlü pizzacı iflas etti. Geride 2,9 milyon dolar borç bırakan şirket, tüm şubelerini kapattı.
Özetle DinleTüm şubeler kapandı! Yarım asırlık pizza devi ifla...
50 yıllık geçmişe sahip ABD'li pizza devi Gina Maria's Pizza, 2,9 milyon dolarlık borç yükü nedeniyle ticari hayatına son vererek iflas koruma başvurusu yaptı ve tüm şubelerini kapattı.
- Gina Maria's Pizza, 50 yıllık geçmişe sahip ABD'li bir pizza deviydi.
- Şirket, Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteriyordu.
- Gina Maria's Pizza, iflas koruma başvurusu yaptı ve tüm şubelerini kapattı.
- Mart 2026'da yapılan başvuruyla faaliyetler durduruldu.
- Şirketin toplam borç yükü 2,9 milyon dolar olarak açıklandı.
- Şirketin elinde kalan varlıkların toplam değeri 64 bin dolar olarak belirtildi.
50 yıllık geçmişe sahip olan ABD'li pizza devinin ticari hayatı sona erdi. Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren "Gina Maria's Pizza" içinde bulunduğu borç yüküne daha fazla dayanamadı.
TÜM FAALİYETLERİ DURDURULDU
Ünlü pizzacı iflas koruma başvurusu yaptı ve tüm şubelerini kapattı. Mart 2026'da yapılan başvuruyla birlikte zincirin faaliyetleri tamamen durduruldu.
2,9 MİLYON DOLARLIK BORÇ
Mahkemeye sunulan belgeler, şirketin içinde bulunduğu darboğazı gözler önüne serdi. Pizza zincirinin toplam borç yükünün 2,9 milyon dolar olduğu belirtildi. Şirketin elinde kalan varlıkların toplam değeri ise 64 bin dolara kadar geriledi. Bu durum iflasın nedenini de gözler önüne serdi.
