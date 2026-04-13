1970'li yıllarda kurulan ve ABD'de yarım asırdır hizmet veren ünlü pizzacı iflas etti. Geride 2,9 milyon dolar borç bırakan şirket, tüm şubelerini kapattı.

50 yıllık geçmişe sahip olan ABD'li pizza devinin ticari hayatı sona erdi. Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren "Gina Maria's Pizza" içinde bulunduğu borç yüküne daha fazla dayanamadı.

TÜM FAALİYETLERİ DURDURULDU

Ünlü pizzacı iflas koruma başvurusu yaptı ve tüm şubelerini kapattı. Mart 2026'da yapılan başvuruyla birlikte zincirin faaliyetleri tamamen durduruldu.

Tüm şubeler kapandı! Yarım asırlık pizza devi iflas etti

2,9 MİLYON DOLARLIK BORÇ

Mahkemeye sunulan belgeler, şirketin içinde bulunduğu darboğazı gözler önüne serdi. Pizza zincirinin toplam borç yükünün 2,9 milyon dolar olduğu belirtildi. Şirketin elinde kalan varlıkların toplam değeri ise 64 bin dolara kadar geriledi. Bu durum iflasın nedenini de gözler önüne serdi.

