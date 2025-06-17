Türk bulguru ABD’yi fethetti! İhtiyaçlarının yüzde 81’ini Anadolu’dan karşılıyorlar

Türk mutfağının vazgeçilmez ürünü bulgur, sağlıklı ve pratik yapısıyla ABD’nin bulgur ithalatında yüzde 81 pazar payı elde etti. Organik ve vejetaryen seçeneklerle zenginleşen Türk bulguru, Los Angeles’tan Rusya’ya kadar dünya sofralarında popülerliğini artırıyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Türk mutfağının geleneksel ürünü olan bulgur, son yıllarda küresel ölçekte sağlıklı ve pratik bir gıda alternatifi olması sebebiyle büyük ilgi görüyor. Özellikle ABD ve Kaliforniya pazarında Türk bulguruna rağbet artarken ABD’nin bulgur ithalatının yüzde 81’i Türkiye’den karşılanıyor. Pazar payının ve bulgur ihracatının artırılması için yeni kampanyalar planlanırken, Türkiye’nin Los Angeles Ticaret Ataşeliği Türk firmalara yol haritası niteliğinde bir rapor hazırladı.

KATMA DEĞERLİ İHRACAT

Raporda, “Ülkemiz bulgurunun geleneksel üretim yöntemi, yüksek lif içeriği ve besleyici değerleriyle sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olarak öne çıkması, ABD’de özellikle bilinçli tüketici segmentine yönelik pazarlama çalışmalarında güçlü bir zemin sunmaktadır. Organik ve esmer bulgur gibi farklı ürün varyantlarının geliştirilmesi, Kaliforniya’daki niş pazarlar için katma değerli ihracat imkânı oluşturabilir” denildi. Raporda, özellikle Kaliforniya gibi eyaletlerde organik, doğal ve bitkisel gıdalara ilginin yüksek olduğu, bulgurun, tam tahıl olması ve düşük glisemik indeksi ile diyabet dostu ve kilo kontrolüne yardımcı bir gıda olarak tanıtılabileceği belirtildi. Ayrıca et tüketimini azaltma trendi ile birlikte, bulgurun vejetaryen ve vegan mutfaklarda kullanımının arttığı, bu kapsamda vejetaryen köfte veya etsiz burger yapımında bulgur kullanımının popülerlik kazandığı ifade edildi.

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Raporda, Türk bulgurunu ABD’de konumlandırırken ‘Otantik ve geleneksel Anadolu ürünü, modern ve sağlıklı süper gıda’ olmak üzere iki ayrı başlıkta tanıtımın yapılabileceği kaydedildi. Yine Amerikan tüketicisine bulguru tanıtmanın en etkili yollarından birinin, onunla ilgili bir hikâye anlatmak ve kullanımını öğretmek olduğu hatırlatıldı. Raporda, bu kapsamda pazarlama materyallerinde Gaziantep’in mutfak mirası, bulgurun atalık buğdaylardan üretilebildiği, sürdürülebilir bir gıda olduğu gibi bilgilere verilebileceği belirtildi. Raporda ayrıca tarif kartları, video tarifler, yemek kitabı benzeri promosyonlarla tüketicilere bulgurla neler yapabilecekleri gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

RUSYA'NIN DA GÖZDESİ

Türk bulguru Ticaret Bakanlığı’nın Turquality destekleri kapsamında yurtdışında yaptığı tanıtımlarla ödüle layık görüldü. Bu yıl 100’üncü yaşını kutlayan Rusya Federasyonu’nun medya kuruluşlarından Komsomolskaya Pravda’nın her yıl düzenlediği 50 Efsane Marka Ödülleri kapsamında Türk bulguru ve Türk yaş meyve sebzesine “Modern Efsaneler” kategorisinde iki ayrı ödül verildi. Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş “Anadolu mirası olan Türk bulgurunu, Rus halkı ile paylaşmaktan mutluyuz” dedi.