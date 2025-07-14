Türk Telekom CEO’su Önal’dan ‘yatırıma devam’ mesajı: Altyapıda tarihî sorumluluğumuz var

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, sabit internet imtiyaz yenileme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KAAN ZENGİNLİ - Önal “Biz bu konuda bir kamuoyu oluşturma peşinde değiliz, hiç olmadık. Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Gerekli mercilerle, ilgili bakanlıklarımızla süreci yönetiyoruz. Burada da artık son aşamaya gelindi” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki sabit internet altyapısının kurucusu, geliştiricisi ve imtiyaz süresi boyunca işletmecisi olma misyonunun kendilerine tarihî bir sorumluluk yüklediğini belirten Önal “Yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır” dedi. Türk Telekom’un altyapı yatırımlarının ülke genelini kapsadığını vurgulayan Önal, dijital dönüşümün yalnızca büyük şehir merkezlerine değil, Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaştığını ifade etti.

KKTC’NİN DİJİTAL HAMLESİNE LİDERLİK

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükûmeti arasında imzalanan protokol çerçevesinde, KKTC’nin dijital omurgasının güçlendirilmesi süreci Türk Telekom tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda gazetecilerle bir araya gelen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom’un yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin de teknoloji taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Önal “Dijital çağın imkânlarını bölge coğrafyanın her köşesine taşırken, yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Bu vizyonla KKTC’yi yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturacağız” dedi.

ULUSLARARASI DİJİTAL KÖPRÜ

Türk Telekom Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da 135 noktada hizmet sunuyor. Türk Telekom International aracılığıyla bu ülkeler arasında veri trafiğinin güvenli ve kesintisiz şekilde sağlandığını belirten Önal “Sadece Türkiye’nin değil, bölgenin dijital altyapısını taşıyan bir operatörüz” ifadelerini kullandı.