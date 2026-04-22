Turkcell, 5G’yi yaygınlaştırmak amacıyla 20 Mayıs’a kadar sürecek kampanyada iPhone 17 serisi başta olmak üzere birçok 5G uyumlu modeli peşin fiyatına taksit seçenekleriyle satışa sundu. Seçili Samsung Galaxy cihazlarda sınırlı süreli indirimler dikkat çekerken; Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno modellerinde 3 ve 6 taksit imkânı sunuluyor.

Turkcell, 5G erişimini yurt çapında yaygınlaştıracak cihaz kampanyalarına devam ediyor. Başta iPhone ve Samsung olmak üzere farklı marka ve modelde 5G uyumlu cihazlar, avantajlı ödeme seçenekleri ve peşin fiyatına taksit imkanıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuluyor. Taksit seçeneklerinden, yalnızca tüketici kredisi ile alım yapan bireysel Turkcell müşterileri faydalanabiliyor.

İPHONE 17 SERİSİ PEŞİN FİYATINA 3 TAKSİTLE SATIŞTA Sadece bireysel Turkcell müşterileri için geçerli olacak kampanyalar kapsamında ilk etapta, iPhone 17 256GB modelleri peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla Turkcell müşterileriyle buluşuyor. iPhone 17 modelinde 20 Mayıs’a kadar sunulan taksit imkânı, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde ise yalnızca 20-26 Nisan tarihleri arasında sunulacak.



SAMSUNG GALAXY MODELLERİ 5 GÜN SÜREYLE YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİMLERLE SATILACAK Kampanya kapsamında seçili Samsung Galaxy modelleri de yüzde 50’ye varan indirimlerle vitrinlerde ve Pasaj’da yerini alacak. Yüzde 50’ye varan indirim seçenekleri yalnızca 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında, sınırlı sayıda seçili Samsung Galaxy modellerinde geçerli olacak.

XİAOMİ, VİVO, OPPI VE TECNO'NUN SEÇLİ MODELLERİNDE PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT Son olarak Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno’nun 5G uyumlu seçili modellerinde peşin fiyatına 6, Samsung’un belirli model ve cihazlarında peşin fiyatına 3 taksit avantajı da müşterilerin beğenisine sunulacak.

Kampanyalarla ilgili detaylara www.turkcell.com.tr/pasaj internet sitesi üzerinden ve Turkcell uygulamasından ulaşabiliyor.

