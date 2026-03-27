Türkiye, 4-6 Haziran’da düzenlenecek ‘2026 Küresel Kadın Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

ÖNDER ÇELİK -Her yıl 60’tan fazla ülkeden yaklaşık 1.000 katılımcıyı bir araya getiren zirve, ‘Kadınlar: Cesur Bir Geleceğe Köprüler Kurmak’ teması ile gerçekleşecek.

TÜSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin tanıtım toplantısında konuşan Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, bu yıl 36’ncısı düzenlenecek zirvenin 14 yıl aradan sonra İstanbul’da düzenleneceğini söyledi.

Natividad, “Programda yer alacak çok sayıda Türk kadın iş liderini tanıtmayı ve Türkiye’deki yatırım ile iş fırsatlarını uluslararası katılımcılarla paylaşmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da “Bu önemli platforma ülkemizin ikinci kez ev sahipliği yapmasını çok kıymetli buluyoruz” diye konuştu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise “Kadınların ekonomik hayata, özellikle de karar alma süreçlerine güçlü katılımı yalnızca bir eşitlik meselesi değil, sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biridir” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası