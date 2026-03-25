Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijital platformlara yönelik artan denetimlerin meyvelerini verdiğini açıklayarak; e-ticarette risk analizi modeliyle uygunsuz ürünlerin geçişine geçit verilmediğini vurguladı. Bakan Bolat, i güvensizlik oranının %1’e kadar gerilediğini ve çocuk ürünlerinin mercek altında olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-Ticaret hacmindeki artış ve sınır ötesi satışların yaygınlaşmasıyla dijital platformlara yönelik denetimlerin artırıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

ÇOK SAYIDA PARAMETRE VAR

Risk analizi denetim modeliyle uygunsuz ürünlerin tespit edilerek piyasaya arzına izin verilmediğini söyleyen Bolat, risk analizinin firma geçmişi, ürün cinsi, menşe ülke, fiyat, miktar, giriş gümrüğü ve geçmiş denetim sonuçları gibi çok sayıda parametre dikkate alınarak yapıldığını ifade etti.

GÜVENSİZLİK ORANI DÜŞÜYOR

Denetimlerin hem ithalat hem de piyasa aşamasında devam ettiğini kaydeden Bolat, 2011’de yüzde 32 olan güvensizlik oranının 2025 itibarıyla yüzde 1’e gerilediğini bildirdi. Çocuk ürünlerinin ise öncelikli risk grubunda yer aldığını belirten Bolat, güvenli ürün erişimi için denetimlerin kararlılıkla süreceğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası