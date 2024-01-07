Türkiye ile Türk dünyası birbirine bağlanacak! Zengezur Koridoru 2028'de tamam

7 Ocak 2024 11:52 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 11:53

Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı sağlayacak olan Zengezur Koridoru'nda çalışmalar devam ediyor. Koridorun altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem tarih verdi hem de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tvnet'e konuşan Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru konusundaki çalışmalara değindi ve Ermenistan'ın son dönemde koridorla ilgili olumlu mesajlar verdiğini söyledi.

ZENGEZUR 2028'DE TAMAM

Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, "5 yıl civarında çalışmalarımızı bitirdiğimizde, 2028 yılında inşallah güzergahın tamamını hayata geçirmiş oluruz" dedi. Koridorda yapım ve ihale çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Koridorun 43 kilometrelik kısmı Ermenistan topraklarında. Oranın planlama ve ihale süreci de hayata geçirildiğinde tamamlanmış olacak. Bu güzergahtan biz Türk dünyasına çok daha kolay ulaşmış olacağız" dedi.

"BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

İran'ın da Zengezur Koridoru'na bağlanmak istediğini vurgulayan Uraloğlu şöyle devam etti: "Biz İran tarafına şunu söylüyoruz. Buradan size bir bağlantı verebiliriz. Onların da bu anlamda bir talepleri var. Bunu da görüşüyoruz. Bizim için Zengezur Koridoru olmazsa olmazdır. Türkiye tarafındaki yerlerimizle ilgili adımları attık, 224 kilometrelik bir kesimdi. 5 yıl civarında burayı bitirdiğimizde, 2028 yılında inşallah güzergahın tamamını hayata geçirmiş oluruz."

İSTANBUL-ANKARA ARASI 80 DAKİKAYA DÜŞECEK

Raylı sistem çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Bakan Uraloğlu, İstanbul ile Ankara arasını 80 dakikaya düşürecek yeni bir hattın müjdesini de verdi.

Uraloğlu şunları kaydetti: "Ankara ile İstanbul arasında bir seyahat ihtiyacı var. Yüksek Hızlı Trenle biz 4 saat 20 dakikada ile Ankara-İstanbul arasında seyahat ediyoruz. Bilecik bölgesinde 2 yerde çalışmalarımız devam ediyor. Orası bittiği zaman 3 saat 50 dakikaya düşecek. Bir de Süper Hızlı Tren hattı planlanıyor. Hızı saatte 350 km olacak. Arada bir kaç tane istasyonumuz olacak. Biz İstanbul ya da Anraka'dan bineceğiz. Bir futbol maçı başladığında, maç bitmeden 80 dakikada varmış olacağız. Bu tamamen yeni bir hat olacak."

TÜRKSAT 6A HAZİRANDA FIRLATILACAK

Türksat 6A uydusu konusunda da çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "Biz 1994 yılında başlayan yolculuğumuza en son 2021 yılında Türksat 5A, 5B ile devam ettik. Bunlar hep yabancı şirketlere yaptırdığımız uydulardı. 6A uydumuzu Ankara TUSAŞ'ta üretiyoruz. Orada bizim Türksat'ımız var, TÜBİTAK'la iş birliğimiz var. Mart ayında yer teslimi yapacağız ve haziran ayında da ABD'ye göndererek SpaceX'in fırlatma istasyonlarından uzaya, yörüngesine uğurlayacağız. Hem kapsama alanımızı genişleteceğiz, hem kapasitemizi artıracağız hem de ilk yerli ve milli uydumuzu uzaya göndermiş olacağız inşallah." diye konuştu.