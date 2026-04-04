ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim, küresel taşımacılıkta maliyet ve belirsizliği artırırken, Türkiye Avrupa ile Asya arasındaki lojistik köprüsü olma iddiasını güçlendiriyor. Artan riskler, Hürmüz Boğazı ve geleneksel deniz güzergâhlarındaki belirsizliği ön plana çıkarırken, Türkiye-Orta Koridor hattı güvenilir, hızlı ve esnek bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın küresel taşımacılıkta ciddi aksamalara yol açtığını belirterek, Türkiye’nin bu süreçte stratejik bir avantaj yakalayabileceğini söyledi. Yaşanan son gelişmelerin Türkiye’nin sadece transit ülke değil, Avrupa ile Asya arasında güvenilir, hızlı ve esnek lojistik merkez olma iddiasını güçlendirebilecek nitelikte olduğunu belirten ve özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde artan risklerin deniz taşımacılığında maliyet ve belirsizliği yükselttiğini ifade eden Aras, alternatif güzergâhların önem kazandığını vurguladı. Aras, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında güvenilir lojistik merkez olma potansiyeline dikkat çekerek, Orta Koridor hattının stratejik öneminin arttığını kaydetti.



Bu kapsamda Bulgaristan-Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan hattının “hız koridoru” hâline getirilmesi gerektiğini belirten Aras “Burada Türkiye-Orta Koridor hattı, özellikle Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden şekillenen güzergâh, yeni dönemin ana damarlarından biri hâline gelebilir. Zaten mevcut çalışmalar, Orta Koridor’un Süveyş ya da kuzey hatlarına göre daha kısa ve daha hızlı bir alternatif sunabildiğini ortaya koymaktadır” dedi. Krizlerin aynı zamanda fırsat barındırdığını vurgulayan Aras, doğru adımlar atılması hâlinde mevcut gelişmelerin Türkiye merkezli yeni bir lojistik düzenin başlangıcı olabileceğini sözlerine ekledi.

