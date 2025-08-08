Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" dönemi

Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de bir ilk! Belediye otobüslerinde &quot;gittiğin yere kadar öde&quot; dönemi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Toplu taşımada pilot uygulamayı hayata geçiren belediye, "gittiğin yere kadar öde" sistemini başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada 'gittiğin yere kadar öde' sistemini başlattı. Pilot uygulama, MEŞOT-Taşucu hattında hizmet veren 170 numaralı otobüs güzergahında hayata geçirildi.

Uygulama ile yolcular, otobüse binerken kartlarını validatöre okutarak tam ücret ödemesi yapıyor, iniş sırasında ise çıkış kapısındaki validatöre kartlarını yeniden okutarak, seyahat ettikleri mesafeye göre ücret iadesi alıyor. Sistem yalnızca 'Mersin33 Kart’la çalışıyor, kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade yapılamıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin amacı; hem yolcu memnuniyetini artırmak hem de kaynak kullanımında verimlilik sağlamak. Uygulama sayesinde duraklarda bekleme süresinin kısaltılması ve otobüslerin daha hızlı hareket edebilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüslerinde

BİNDİKLERİ VE İNDİKLERİ NOKTAYA GÖRE ÖDEME

Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, "Türkiye’de ilk defa bir belediye otobüsünde ‘gittiğin yere kadar ödeme’ sistemini hayata geçirdik. Yolcularımız artık şoförle muhatap olmadan, sadece bindikleri ve indikleri noktaya göre ödeme yapacaklar" dedi.

İLK BİNİŞTE TAM ÖDENİYOR, İNİNCE İADE ALINIYOR 

Projenin sorumlularından Ulaştırma Mühendisi Damla Gümüş ise test sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "İlk binişte tam ücret kesiliyor, yolcu indiğinde kartını yeniden okutup iadesini alıyor. Vatandaşlarımızdan da çok olumlu geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma Mühendisi Selin Var da uygulamanın kırsal hatlara yaygınlaştırılacağını ve Mersin’de toplu taşımanın teknolojik altyapılarla daha güçlü hale getirildiğini vurguladı.

Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüslerinde

"BEKLEME SÜRESİ AZALDI" 

Sistemi deneyimleyen yolculardan Ada Saraç, "Yeni sistem işlemleri hızlandırıyor, bekleme süresi azaldı. Herkese tavsiye ederim" derken, Gamze Bulut da uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Paramız geri yatıyor, yolculuk daha hızlı oluyor. Belediyeye teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sipariş veren bir yıl beklemek zorunda! 50 bin liradan başlıyorBu da "yeşil altın"! Davul zurnayla hasat başladı, 45 derece sıcağa karşı koyuyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sipariş veren bir yıl beklemek zorunda! 50 bin liradan başlıyor - EkonomiSipariş veren bir yıl beklemek zorunda!Bu da "yeşil altın"! Davul zurnayla hasat başladı, 45 derece sıcağa karşı koyuyorlar - Ekonomi"Yeşil altın"da meşakkatli hasat başladıMis kokulu hasat başladı! 10 yıl önce hobi için dikti şimdi para kazanıyor - Ekonomi10 yıl önce hobi için dikti şimdi para kazanıyor"Mavi altın" üretimiyle dünyaya açıldı! Orta Doğu ve Avrupa'ya satıyor, kilosu 500 lira - EkonomiOrta Doğu ve Avrupa'ya satıyor, kilosu 500 liraBAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü o kentte kuruyor! Tam 400 dönümlük alana yayılacak - EkonomiAnadolu'daki ilk üretim üssünü o kentte kuruyorMaaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar - EkonomiMaaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon!
Sonraki Haber Yükleniyor...