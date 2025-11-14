Trabzon’da yapımı süren ve Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olan 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı’nın yaklaşık 23 kilometresi tamamlandı. Yol, Karadeniz Sahil Yolu’ndaki Yıldızlı Kavşağı’ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk’u birbirine bağlayacak. Bitince vatandaşlar Boztepe'den Maçka'ya 20 dakikada gidebilecek...

28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı inşaatında çalışmalar sürüyor. Kanuni Yolu'nun Trabzon-Erzurum karayoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar son şeklini almaya başladı.

Çalışmaların son hali görüntülendi

Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli daha önce hizmete açılırken, son etap Çukurçayır-Akoluk arasındaki alanda ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.



Ekipler nefes almadan çalışıyor

Toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın proje güzergâhının büyük bir bölümü tamamlandı. Kanuni Bulvarı, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk'u birleştirecek.



Yapımı tamamlanan noktalar da görüntülendi

Yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

Kanuni Bulvarı inşaat çalışmaları

SÜRÜCÜLER RAHAT NEFES ALACAK

Şehir içi ulaşıma hizmet veren yol, aynı zamanda transit trafik ihtiyacına, özellikle de güneye ve doğuya doğru devam eden devlet karayoluna da entegre bir şekilde ulaşımı sağlayacak. 2x3 şeklinde planlanmış olan yolun şehir içi kısmında önemli bir çalışması tamamlanırken 28 kilometre uzunluğundaki yolun 23 kilometrelik kısmından fazlası tamamlandı.



Proje tamamlanınca mesafeler kısalacak

Çukurçayır-Gölçayır-Düzyurt-Akoluk bölümünü devlet karayoluna bağlayacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yolun tamamlanması durumunda mesafeler büyük ölçüde kısalacak.



Yolun tamamlanması durumunda Boztepe'den Maçka'ya artık çok daha kısa zamanda gidilebileceğini kaydeden Boztepe durağı dolmuş şoförlerinden Zafer Durmuşoğlu, "Sadece burası değil, farklı yerlerde de yollar açıldı. Burada neredeyse her gün çalışma yapılıyor. Yol tamamlandığında, Boztepe'den yaklaşık 20 dakikada Maçka'ya gidebileceğimi düşünüyorum" dedi.

Çevre sakinlerinden Tarık Coşkun ise yolun tamamlandığında trafiğin büyük ölçüde rahatlatacağını kaydederek "Her gün çalışmalar devam ediyor, inşallah yakın zamanda açılacak. Açıldığı takdirde, Maçka'ya gidişlerde trafik çok daha rahatlayacaktır. Zaten açılan kısmı trafiği büyük ölçüde rahatlattı; diğer kısmın da açılmasıyla trafik daha da akıcı hâle gelecektir. İnşallah o bölüm de en kısa zamanda açılır" diye konuştu.

SEVDA KILIÇ

