İzmir’de kışlık sebze hasadı yoğun şekilde sürüyor. Kentte yıllık 325 bin ton kışlık sebze üretiliyor ve brokoli, enginar, kereviz, ıspanakta Türkiye’nin lideri konumunda. Yağışların gecikmesi hasadı 15 gün öteledi ancak son yağmurlar kaliteyi artırdı. Ürünler iç pazar, ihracat ve sanayiye gönderiliyor. Yetkililer ve üreticiler, bu yıl verimin iyi olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin kış sebzeleri üretim merkezlerinden İzmir'de hasat için yoğun mesai harcanıyor.

Verimli topraklarıyla tarımsal üretimde öne çıkan kentte yıllık 1 milyon 900 ton civarında sebze üretiliyor. Bu sebzelerin yaklaşık 325 bin tonunu kışlık türler oluşturuyor.

AĞIRLIKLI ÜRETİM 6 İLÇEDE Üretim ağırlıklı olarak Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme ilçelerinde gerçekleşiyor.

Toprağında 15 çeşit kışlık sebze yetişen İzmir, brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde birinci, karnabahar ve pırasa üretiminde ikinci, kırmızı pancar üretiminde ise üçüncü sırada yer alıyor. İzmir, bu gücüyle "kışlık sebze üretim üssü" olarak adlandırılıyor.

Bugünlerde hasada başlayan üreticiler, emeklerinin karşılığını topluyor.

ÜRÜNLER, İHRACATA, İÇ PAZARA VE İŞLENMESİ AMACIYLA SANAYİYE GİDİYOR İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İç Anadolu'nun ardından İzmir'de kışlık sebze hasadına başlandığını söyledi. İzmir'deki üretimin ihracata, iç pazara ve işlenmesi amacıyla sanayiye gittiğini ifade eden Şahin, "Hasat en keyiflisidir ve şu an kışlık sebzede hasat var. Çiftçi yorgunluğu birikmesine rağmen hasatta telaşlı şekilde ürününü toplar. Kışlık sebze tarlada hiç bekletilmeden traktörlerle işleme tesislerine ya da soğuk hava deposuna ulaştırılıyor." dedi.

Şahin, kış sebzelerinde sonbahar yağmurlarının, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasının ürün gelişimini desteklediğini anlattı.

"BU YIL VERİM İYİ" Küresel iklim değişikliğinin İzmir'deki tarımsal faaliyetleri etkilediğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti: "Kentte son 20-30 günde yağışların gelmesi ve havaların soğumasıyla kış sebzeleri toparlandı. Böylelikle sıklaşmasına, sertleşmesine ve pazar değerinin artmasına sebep oldu. Üreticiler damla sulama sistemle fidelerin ilk dikildiğinde o yağmurun gelmediği dönemlerde su verdi. Yağışların artması ve havaların soğumaya başlayıp yağışlar geldiğinde sulama tamamen bırakıldı. Yağış düşük olması ve havanın soğumasının gecikmesi hasadı 15 gün öteledi. Son 15 gün içerisinde hava sıcaklıkları biraz düşmeye başlayınca toparlandı, üstüne 3-5 gün de üst üste yağmur da gelince kalite oluştu. Bu yıl verim iyi. Üretimimiz verimden memnun."

Torbalı ilçesindeki üreticilerden Mehmet Kaynak ise üretimin bol olduğunu belirterek, kasım ayındaki yağmurla ürünün güzel bir seviyeye geldiğini dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası