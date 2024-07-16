TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’dan öz eleştiri: Eğer Yunan adasına gidiyorlarsa bu bizim başarısızlığımız

Vatandaşın kendi ülkesinde tatil imkânı bulamayıp, yurt dışında tatil yapmayı tercih ettiği durumda bir turizm başarısından söz edilemeyeceğini kaydeden TURSAB Başkanı Bağlıkaya “Problemi doğru bir şekilde teşhis etmez ve gerekli adımları atmazsak, sıkıntı çok daha fazla büyüyecektir dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, iç turizmde artan maliyetlerden dolayı Türk turistlerin daha çok yurt dışı turizmini tercih etmesi ve bazı kesimlerin Yunan adalarında uygulanan kapıda vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik taleplerini değerlendirdi.

Seyahat acenteleri olarak kapıda vize uygulamasının sonlandırılması yönünde bir taleplerinin bulunmadığının altını çizen Bağlıkaya “Tam aksine seyahat etmeyi ve tatile çıkması en temel insan hakları arasında görüyoruz. Bu sebeple uzun yıllardan beri erken rezervasyon kampanyaları üzerine ciddi adımlar attık. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulların da etkisiyle vatandaşlarımızın tatile erişimi zorlaşırken, kapıda vizenin kaldırılması şeklindeki taleplerle bu zorluğu daha da artırmanın yanlış olacağını düşünüyoruz” dedi.

SEYAHATLERİ ENGELLEMEK ÇÖZÜM DEĞİL

Vatandaşın kendi ülkesinde tatil imkânı bulamayıp, yurt dışında tatil yapmayı tercih ettiği durumda, bir turizm başarısından söz edilemeyeceğini kaydeden Bağlıkaya “Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü, rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist memnuniyetsizliğinin nereden kaynaklandığını bulmaktan geçiyor. Sorunu doğru bir şekilde teşhis etmez ve gerekli adımları atmazsak turizmdeki sıkıntılar sadece iç pazarla sınırlı kalmayacak, ülkemize gelen ziyaretçi sayısını da olumsuz etkileyerek çok daha fazla büyüyecektir. Uluslararası düzeyde çok keskin bir rekabet var. Turizm tanıtım ve pazarlaması için sektörden toplanan büyük bütçelerin heba edilmemesi ve sektörün faydasına kullanılması çok büyük önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

YILDIZ AZALDI, SÜRE KISALDI

Mevcut ekonomik koşullar sebebiyle vatandaşların tatil tercihlerinde de değişiklikler meydana geldiğini belirten Bağlıkaya “Daha önce 5 yıldızlı tesisleri tercih edenlerin 4 yıldıza, 4 yıldız tercih edenlerin ise 3 yıldıza kaymaya başladığını veya tesis niteliği değişmese bile tatil süresini kısalttığını görüyoruz. Ayrıca pandemi döneminde başlayan kamp ve karavan tatillerine ilgi de artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hem vatandaşları hem de sektörü ve iç turizmi canlandıracak teşvik ve destekler verilmesinin çok daha çözüm odaklı bir yaklaşım olacağını savunan Bağlıkaya “Bu kapsamda, tatile gidecek vatandaşlarımıza, uygun koşullu uzun vadeli özel şartlarda kredi desteği verilebilir. Çalışanların tatil imkânlarının artırılması için şirketlere teşvikler sunulabilir” önerisinde bulundu.

GÜR: OTEL DOLULUKLARINDA SIKINTI VAR, UMARIM GEÇİCİDİR

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm Sektör Komitesi Başkanı Hediye Güral Gür otel doluluklarında sıkıntı olduğunu belirterek “Hepimiz bunun kalıcı olmayacağına inanıyoruz o yüzden de umudumuzu kesmiyoruz. Umarım ki bir dahaki sene yüzde 80 doluluk yaşayacağımız bir sene yaşarız” dedi. Gür, şöyle devam etti: Şu anda yükselen bir algı var, Yunan adaları çok güzel, daha uygun fiyatlı diye. Bu aralar bazı misafirlerimizi kaptırıyor olabiliriz ama bunun da geçici olduğuna inanmak istiyorum. Şimdi tabii artan maliyetlerle turizmciler de bazı şeylere dayanmaya çalışıyorlar. Bunları dengeleyebildiğimiz zaman zaten her şey yoluna girecek.