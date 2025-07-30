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Uzmanından uyarı! E-Fatura'da küçük hatalar büyük cezaya dönüşebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzmanından uyarı! E-Fatura&#039;da küçük hatalar büyük cezaya dönüşebilir
E-Fatura, Vergi, Ceza, GİB, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de işletmelerin büyük bölümünün e-Fatura sistemine geçmesiyle birlikte en sık karşılaşılan problemlerden biri de hatalı fatura düzenlenmesi oldu.

Yanlış KDV oranı, hatalı ünvan, tutar veya hizmet tarihi gibi detaylar, yalnızca muhasebesel karmaşa oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda vergi denetimlerinde ciddi cezalara da sebep olabiliyor.

Uzmanından uyarı! E-Fatura'da küçük hatalar büyük cezaya dönüşebilir - 1. Resim

Birfatura CEO’su İbrahim Bayır “Tek bir rakam bile vergi cezası demek olabilir. Dijital ortamda fatura kesmek kolay ama bu, hata yapmanın daha az sonuç doğuracağı anlamına gelmez. E-Fatura olarak kesilen her belge, saniyeler içinde Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ulaşıyor. Dolayısıyla hata, anında sisteme düşüyor ve telafisi için çok hızlı hareket etmek gerekiyor” diye konuştu.

Yanlış kesilen e-Fatura’ların iptali için genellikle 7 günlük bir süre olduğunu hatırlatan Bayır, GİB’in iptal portalı üzerinden karşı tarafın onayıyla faturanın iptal edilebildiğini belirtti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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