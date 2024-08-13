Vergi mükellefine büyük kolaylık! Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni uygulamaları devreye alıyor
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bildirim yükümlülüklerinin ve bürokratik süreçlerin azaltılması maksadıyla bir dizi uygulamayı devreye alacaklarını belirterek “Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz” dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı, bürokratik engelleri kaldırarak vergi mükelleflerinin hayatını kolaylaştıracak bir dizi uygulamayı devreye alacak.
Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar üzerinde çalıştıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu taslakları kısa süre içinde görüşe açacaklarını söyledi.
Şimşek, uyumlu mükellefin her zaman yanında olduklarını, onların yükümlülük ve maliyetini azaltan her türlü adımı atacaklarını ifade ederek “Bildirim yükümlülüklerinin azaltılması, vergiye gönüllü uyum ile kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin artırılması ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alıyoruz. Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz” diye konuştu.
İşte o düzenlemelerden bazıları:
- Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin alım ve satımlarının bildirilmesi amacıyla 2008 yılından itibaren aylık dönemler hâlinde alınmaya başlayan Ba-Bs bildirimleri kaldırılacak. Böylece 1,6 milyon mükellef rahat nefes alacak.
- Hâlihazırda bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 720 bin mükellef tarafından kullanılan e-Defter uygulamasının kapsamı genişletilecek. Yaklaşık bir milyon mükellef daha uygulamaya dahil olacak.
- Vergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi gereken fatura, irsaliye, serbest meslek makbuzu gibi dokuz belge elektronik ortamda düzenlenebilecek.
- Gider pusulası ile “e-Müstahsil Makbuzu” elektronik ortama taşınacak. Ayrıca, vergi mükellefleri tarafından düzenlenen ve bu yıl için 6 bin 900 lira olan fatura düzenleme limiti altında kalan faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesi temin edilerek muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi hedefleniyor.
- Ticaret, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere sekiz kamu kurumu tarafından entegre çalışan e-Tebligat Sistemi’nin altı farklı kurumla entegrasyon çalışmaları ise sürüyor. e- Tebligat ile posta masraflarından 9 milyar lira tasarruf sağlanırken, kişiler SMS ve e-Posta ile bilgilendiriliyor.
- Yapılması planlanan değişiklikle mükelleflerin, aralarında aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan meslek mensuplarının da Dijital Vergi Dairesinde işlem yapabilmelerinin önü açılıyor. Böylece mali müşavirler, mükelleflerin bilgilerine gerek duymadan kendi bilgileri ile Dijital Vergi Dairesine giriş yaparak yetkili oldukları işlemleri mükellefleri adına yapabilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi