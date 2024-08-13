Vergi mükellefine büyük kolaylık! Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni uygulamaları devreye alıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bildirim yükümlülüklerinin ve bürokratik süreçlerin azaltılması maksadıyla bir dizi uygulamayı devreye alacaklarını belirterek “Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz” dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bürokratik engelleri kaldırarak vergi mükelleflerinin hayatını kolaylaştıracak bir dizi uygulamayı devreye alacak.

Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar üzerinde çalıştıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu taslakları kısa süre içinde görüşe açacaklarını söyledi.

Şimşek, uyumlu mükellefin her zaman yanında olduklarını, onların yükümlülük ve maliyetini azaltan her türlü adımı atacaklarını ifade ederek “Bildirim yükümlülüklerinin azaltılması, vergiye gönüllü uyum ile kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin artırılması ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alıyoruz. Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz” diye konuştu.

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İşte o düzenlemelerden bazıları: